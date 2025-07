Rally Estonia võitis üllatusmees Solberg, Tänak tõusis MM-sarja üldliidriks

Solberg näitas Lõuna-Eesti teedel läbi kolme päeva muljetavaldavat kiirust. Ta asus kohe reede hommikul juhtima ega lasknud enam kellelgi enesele ohtlikuks saada. Kui eelnevalt polnud tal MM-sarjas ainsatki katsevõitu, siis nädalavahetusega kogunes neilt tervelt kümme.

Olukorra teeb hämmastavamaks, et tegemist oli tema esimese MM-ralliga Toyota Rally1 kategooria autos. Viimati sõitis ta kõrgeima taseme masinaga 2022. aastal Hyundais ja keskendus vahepeal Rally2 kategooriale. "Nii palju aastaid püüdmist ja unistamist... aitäh Toyotale!" olid Solbergi emotsionaalsed sõnad.

Who knew this little boy's dream would one day come true ❤️@OliverSolberg01 @Petter_Solberg #WRC pic.twitter.com/LyPyqnYpCw