Oliver Solberg osaleb Rally Estonial Rally1 autoga

23-aastane rallisõitja on Rally1 sarja pääsemist jahtinud pärast seda, kui ta Hyundai Motorspordist 2022. aasta lõpus lahkuma pidi. Peaaegu kolm aastat hiljem saab ta Toyota roolis uue võimaluse.

"See on unistuse täitumine," ütles ta väljaandele DirtFish. "Minu unistus on alati olnud Toyota roolis olla. Ja see, et sain sellel aastal nii kõvasti tööd teha ning ilmselt oma parima aasta teha, on uskumatu."

"Me kõik oleme selle nimel nii kõvasti pingutanud ja ma tunnen end enam kui valmis olevat. See on väga suur tänu kõigile Toyota ja Printspordi meestele töö eest, mida nad sel aastal minu heaks on teinud," lisas ta.

Solberg testib autot kahel päeval järgmisel nädalal. Rootslasele pole Eesti võõras koht, kuna ta on siin võistenud oma karjääri algusest peale. Küsimusele võimaliku tulemuse kohta Tartus lisas ta, et peamine eesmärk on finišeerida, sada protsenti ilma vigadeta.

"Ma arvan, et see aasta on seni suurepärane olnud, seega tuleb lihtsalt hoida rahulikku rütmi ja seda samm-sammult üles ehitada, seejärel selle tunnetus omandada ja siis loodetavasti lõpuks ehk ka häid aegu teha," rääkis Solberg.

"Vaatame kõigepealt, kuidas testimine läheb ja kui mugavalt ma end tunnen. Ühest küljest on see lihtsalt auto – seega tuleb lihtsalt endast parim anda ja sõita."