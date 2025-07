Tänak: Soome ralli on minu jaoks WRC hooaja parim

Rally Estonial sündis tõeline suurüllatus, kui üle pika aja taas Rally1 auto rooli taha istunud rootslane Oliver Solberg (Toyota) konkurentide ees kindla võidu teenis. Teiseks ei jäänud ei keegi muu kui kodupubliku ees võistelnud Ott Tänak (Hyundai), kes kerkis ühtlasi MM-sarja üldliidriks.

Järgmisel nädalal rändab võistlussari Soome, kui peetakse hooaja kaheksas ralli. "Minu jaoks on Soome ralli WRC hooajakalendri parim," ütles Tänak. "See ralli eeldab ainult sooritust ja on autode ja meeskondade jaoks väga raske. Seadistus on suure tähtsusega, sest teed on kiired ja seal on palju hüppeid. Autot peab teel väga täpselt paigutama."

"Vahemaad on nii väikesed, et kui midagi ei toimi ja sa ei ole tempos, on mäng läbi. Pühapäeval saame uue väljakutse, sest sõidetakse ainult üks katse, mida me pole aastaid näinud. See ralli on tõeline katsumus!" lisas eestlane.

Tänak on viimase nelja ralliga kogunud 105 punkti, sellesse seeriasse mahuvad kolm teist kohta ning rallivõit Kreekas. Hooaja peale on ta kogunud 162 punkti, aga seni esikohta hoidnud Elfyn Evans (Toyota; 161 p) on vaid punkti kaugusel. Talle järgnevad Toyota mehed Sebastien Ogier (Toyota; 141 p) ning Kalle Rovanperä (138 p). Eesti mõõduvõtu vahele jätnud Ogier on Soome ralliks ka üles antud.

Rovanperä ei ole koduse ralli eel aga kuigi optimistlik. "Kui me ei suuda Eestis võita, kuidas peaksime seda mujal tegema?" ütles ta pärast Rally Estoniat ralliportaalile DirtFish. "Ott on seal alati tugev olnud, Elfyn on näidanud aeg-ajalt suurepärast kiirust. Nemad kaks on vähemalt kiired."

WRC2 arvestuses võistlevad ka Rally Estonial kaksikvõidu võtnud Robert Virves (Škoda) ja Georg Linnamäe (Toyota), lisaks on stardis esiviisikusse jõudnud Romet Jürgenson (M-Sport Ford). Eestlased peavad näitama head tempot, sest võistlustulle astuvad ka Eestis kõrgemas klassis võidutsenud Solberg (85 p) ning tema peamine konkurent Yohan Rossel (Citröen; 82 p).

Soome ralli algab 31. juulil ning lõppeb 3. augustil. Rallile saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.