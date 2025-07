Linnamäe: kui leiame kiiresti tunde, miks mitte Soomes võidu eest sõita

Rally Estonial saavutasid noored Eesti rallisõitjad WRC2 klassi arvestuses ajaloolise esimese kaksikvõidu. Eelmisel aastal Euroopa meistrivõistluste raames peetud koduse Rally Estonia võitnud Georg Linnamäe pidi sel aastal leppima teise kohaga kaasmaalase Robert Virvese järel. Järgmine MM-etapp sõidetakse järgmisel nädalal Soomes, kus Linnamäe soovib koduse ralli saavutust korrata.

"Samamoodi sooviks seal jällegi poodiumil olla ja tegelikult, kui ettevalmistus on hea ja leiame selle õige tunde kiiresti, siis miks mitte ka võidu eest sõita," kommenteeris Linnamäe ralli järel ERR-ile.

25-aastane Romet Jürgenson teenis kodusel MM-etapil kaks esimest katsevõitu WRC2 arvestuses ning lõpetas ralli viiendal kohal. "Mu eesmärk oli enne rallit koht TOP5 seas ja selle me saavutasime, aga eks nädalavahetuse jooksul hakkasid võib-olla rohkemast unistama. Soome on järgmine MM-etapp ja pärast sead keskendume Briti meistrisarjale, mis jätkub kruusaetapiga. See võiks hea olla, sest tuleme nüüd ka hea kogemuse pealt. Ma arvan, et seal on selge siht proovida etappe hakata võitma," tõdes Jürgenson

Eelmise aasta novembris esimest korda rally2 autoga Saaremaa rallil debüteerinud Joosep Ralf Nõgene sai kodusel MM-etapil üle kolmveerand aasta taas võimaluse Rally2 autoga võistelda.

"Ma arvan, et peab rahul olema. Eks sportlik vaim tahab alati natukene kiirem olla, aga reaalselt vaadates esimene suur ralli selle autoga ja peab rahul olema. Soome MM-ile läheme Rally3 Renault'ga ja kohalikke eestikaid sõidame veel ka Rally2-ga. Võib-olla sügisel plaanime kuhugi asfalti sõitma minna, eks seda näitab aeg, aga mingid mõtted on paigas," sõnas Nõgene.

Soome MM-ralli etapp sõidetakse järgmisel nädalalõpul.