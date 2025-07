Tänak: Solberg on Rally1 autoks valmis

Ott Tänak ütles, et Rally Estonial üllatusvõidu võtnud 23-aastane Oliver Solberg on valmis täiskoormusega rolliks kõrgeima kategooria auto roolis.

Solberg sai nädalavahetusel toimunud Rally Estonial hakkama tõeliselt suurepärase saavutusega, kui ta teenis Lõuna-Eesti teedel oma karjääri esimese rallivõidu Rally1 auto roolis. Veelgi pöörasemaks teeb selle aga asjaolu, et Solberg võistles viimati kõrgeima kategooria autoga 2022. aastal.

Paraku jäi tema debüüthooaeg poolikuks, sest noor rallisõitja ei suutnud autot piisavalt hästi kontrollida. Hyundai otsustas noore rallimehe lepingu katkestada ja Solberg jätkas oma karjääri Rally2 autode konkurentsis.

Tänavusel Rally Estonial sai ta aga uue võimaluse Toyota Rally1 auto roolis ja nüüd juba kogenum Solberg kasutas selle ära. Ja kuidas veel: rootslane asus rallit juhtima reede hommikul ja ei loovutanud nädalavahetuse jooksul kordagi esikohta, teenides karjääri esimese rallivõidu.

Kodustel teedel teiseks jäänud Ott Tänak (Hyundai) kallas endise tiimikaaslase pjedestaalil šampanjaga üle ning jätkas pärast rallit kiidusõnadega. "Ausalt öeldes aimasin, et võitlen teise koha nimel, aga ma eeldasin, et ajan taga Kallet (Rovanperä - toim) ja mitte Oliveri. Hea sõit tema poolt," sõnas eestlane.

"See on suur saavutus, et ta esimesel rallil kohe sellise mineku leidis, see poiss on valmis Rally1 autoks," lisas Tänak.

Tänak esindas 2022. aastal koos Solbergiga Hyundaid ja ütles, et toona polnud kellelgi lihtne. "Me kõik olime hädas. Meie auto sai väga hilja valmis ja meil oli alguses palju probleeme. Ta oli siis veel nii noor ja me olime Thierryga (Neuville - toim) kogenumad, oskasime toime tulla. Tema ju alles õppis," rääkis eestlane. "Niimoodi vette hüppates ongi raske ujuda. Aga ta sai kogemust, tuli tagasi ja tõestas Rally2-s, et võib kõiki võita. Nüüd sai ta oma võimaluse ja tõestas end veelkord."

WRC hooaeg jätkub juuli lõpus ja augusti alguses Soome ralliga, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.