Solberg istub taas Rally2 auto rooli: tagasi reaalsusesse

23-aastane Oliver Solberg (Toyota) teenis Lõuna-Eesti teedel tõeliselt üllatava võidu, kui ta kerkis reedel Rally Estonia üldliidriks ning hoidis kuni pühapäevani oma esikohast kinni, edestades koduteedel sõitnud Ott Tänakut (Hyundai) 25,2 sekundiga.

Autoralli MM-sari ületas kohe pärast Eesti mõõduvõttu lahe ning hooaeg jätkub sel nädalavahetusel Soomes, kus on stardinimekirja üles antud ka Solberg. Rootslane jätkab aga tavapärase Rally2 auto roolis. "WRC2 oli alati eesmärk, seal tiitel võita ja Toyota eest võidelda on meie eesmärk," sõnas WRC2 klassi üldliider Solberg portaalile DirtFish.

"Ainuüksi selle ralli sõitmine ja kogemuse saamine oli unistus," jätkas ta. "Ja siis me võitsime selle. Ma laadisin karika matkaautosse ja ütlesin, et näeme hiljem. Natuke naljakas ja irooniline, aga me tulime, võitsime ja läksime."

Solberg on sel hooajal WRC2 arvestuses punke kogunud neljal rallil ja kolmel neist on talendikas rootslane pjedestaali kõrgeimale astmele astunud. Ta on hooaja peale kogunud 85 punkti, kuid Yohan Rossel (Citröen) jääb ainult kolme punkti kaugusele. Mõlemad teenivad ühtlasi Soomes punkte, seega Solbergil on hea võimalus oma esikohta kindlustada.

"Me läheme tagasi reaalsusesse ja jätkame seda tööd, mida oleme terve hooaja teinud. Ma ei teagi... See on väga kummaline tunne, aga see on mu eesmärk," tõdes Solberg. "See tuleb jälle hea võitlus, ma pean lihtsalt Rally2 rütmi uuesti üles leidma."

DirtFish uuris rootslaselt, kas millalgi on oodata veel üht starti Rally1 auto roolis: "Mul pole kahjuks aimugi. Proovime see aasta oma töö ära teha, edasisest pole mul aimugi."

Soome ralli algab 31. juulil ning lõppeb 3. augustil. Rallile saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.