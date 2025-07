Tänak: Oliver on eest läinud, aga Thierry'ga on meil päris tihe võidusõit tulemas

Laupäevase rallipäeva alguses kaotas Ott Tänak liidrile Oliver Solbergile 12,4 sekundiga. Tänaku selja taga lähim konkurent Thierry Neuville oli vaid 1,8 sekundi kaugusel. Kuuel järjestikusel kiiruskatsel käis teine ja kolmas koht tiimikaaslaste vahel käest kätte.

"Hommik läks vähe keeruliselt, kui aus olla. Eks me hommikul kohe esimese peal tegime oma trikid kohe ära ja sõitsime auto puruks. Peale seda oli korralik väljakutse, aga praegu oleme siin. Oliver on ilmselgelt eest läinud, aga Thierry'ga on meil päris tihe võidusõit tulemas. Teed on ülikiired ja siledad. Päris palju oli üles-alla, aerodünaamiline surujõud oli omajagu väiksem, eks see tegi mõned kohad keeruliseks," võttis Tänak laupäeva kokku.

"Meie jaoks on see päris üllatav, et suudame Otiga samas tempos olla," ütles Neuville. "Ott tegi küll paar sõiduviga ning kaotas natukene aega. Üldiselt ma tunnen ennast autos hästi ja kiirus on olemas. Ma väga naudin sõitmist. Meil on hea rütm ja katsed on lausa imelised. Mõnda katset oleme varemgi sõitnud, mis aitab suruda."

Päeva lõpuks jäi kahe mehe võitluses ette poole ikkagi Tänak. Neuville kaotab eestlasele nelja sekundiga. Ralli liider Oliver Solberg on võitnud 17 peetud kiiruskatsest seitse ning juhib Tänaku ees 21,1 sekundiga. MM-sarja üldliider Elfyn Evans hoiab viimase päeva eel seitsmendat kohta, jäädes liidrist maha pooleteise minutiga.

WRC2 arvestuses jätkab liidrina Robert Virves. Teist kohta hoidva Georg Linnamäe ees on edu 26,5 sekundit. "Suures plaanis on praegu hästi. Natukene on võitlemist autoga, et ei käitu päris nii nagu ma tahaks, aga viga on ilmselt selline, et me siin seda paranda ei saa. Tuleb sellega vaikselt ümber käia," tõdes Virves.

Georg Linnamäe teenis teisel täispikal rallipäeval esimesed katsevõidud. "Eks ma ikka naudin siin kiireid teid. Selles mõttes kiired kruusateed on mu lemmikud, seega väga nauditav on, kui kõik toimib. Ega mul muud teha ei ole, kui proovida tempot üleval hoida ja pinget peal ning vaadata kas midagi juhtub või mitte."

Romet Jürgenson hoiab WRC2 arvestuses viiendat (+1.15,5) ja Joosep Ralf Nõgene (+2.48,8) kaheksandat kohta.

Pühapäeval sõidetakse Rally Estonial viimased kolm kiiruskatset.