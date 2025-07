Rovanperä: kuidas me Soomes võitma peaks, kui ei suuda seda Eestis?

24-aastane Rovanperä ei leidnud tänavusel Rally Estonial tempot ja kuigi ta lõpetas soliidse neljanda kohaga (21 punkti), ei olnud see kolmekordse rallivõitja jaoks piisav.

Soomlane on mitmel korral maininud, et Eesti mõõduvõtt on tema lemmikralli, kuid nüüd ootab ees Soome ralli, kus ta polegi oma vinge karjääri jooksul võitu teeninud. "Kui me ei suuda Eestis võita, kuidas peaksime seda mujal tegema?" ütles ta ralliportaalile DirtFish.

Soome ralli on Rovanperä jaoks viimasel kahel aastal väga valusalt lõppenud: soomlane näitas kaks aastat tagasi suurepärast tempot, aga pidi kaheksandal katsel katkestama. Eelmine aasta võitis ta 11 katset, aga pidi 19. katsel ralli samuti katkestama.

"Meie parimad võimalused ongi viimasel kahel aastal olnud, oleme head tempot teinud," meenutas ta. "Aga enne seda polnud see meie parim etapp. Ütleksin, et see aasta ka ei ole. Loomulikult läheme endast kõike andma."

Rovanperä on tänavu võitnud ühe ralli ning teeninud veel kaks pjedestaalikohta, aga on näha, et kahekordne maailmameister ei tunne end Toyotas mugavalt. Mida parandada annaks? "Me näeme, mis meie nõrkused on. Proovime neid parandada, mingeid uusi asju testida. Aga ega me midagi pöörast leidnud pole," vastas ta. "Ütleksin isegi, et oleme liiga palju uusi asju proovinud."

MM-sarja üldarvestuses kerkis pärast Eesti rallit liidriks Ott Tänak (Hyundai; 162 p), kes edestab vaid punktiga Elfyn Evansit (Toyota; 161 p). Sebastien Ogier (Toyota; 141 p) jääb teisest kohast 20 silma kaugusele, Rovanperä (138 p) omakorda Ogier'st kolme punkti kaugusele.

Pessimistlik Rovanperä ennustas, et Soomes rullub lahti Tänaku ja Evansi heitlus. "Ott on seal alati tugev olnud, Elfyn on näidanud aeg-ajalt suurepärast kiirust. Nemad kaks on vähemalt kiired," sõnas soomlane.

Soome ralli algab 31. juulil ning lõppeb 3. augustil. Nagu ikka, saab rallile kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.