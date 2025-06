Alcarazi jaoks algas Wimbledon maratonmänguga

Pea neli ja pool tundi kulutanud Alcaraz lõi küll 14 serviässa itaallase ühe vastu, kuid suur osa statistilisi näitajaid olid kaunis võrdsed. Vaid murdepalle realiseeris Alcaraz selgelt paremini - vastavalt 7/15 ja 5/21.

Viienda seti võitmine on Alcarazi jaoks aga peaaegu reegel - suure slämmi turniiridel on ta viienda seti vaid ühe korra kaotanud ja tervelt 14 korda võitnud. Oma karjääri esimesest 15 viie-seti-mängust on varasemalt lausa 14 võitnud üksnes rootslane Mats Wilander.

Alcaraz on ka üks neljast mehest ajaloost, kes võitnud oma 18 esimest suure slämmi turniiri esimese ringi mängu. Varasemalt on sama suutnud vaid Arthur Ashe, Björn Borg ja Rafael Nadal.

22-aastane Alcaraz kaitseb Wimbledonis tiitlit: nii mullu kui ka tunamullu alistas ta finaalis Novak Djokovici. Seejuures 2023. aasta finaali jääbki üks neist viienda seti võitudest.

Teises ringis läheb Alcaraz kokku maailma edetabelis alles 733. kohta hoidva britt Oliver Tarvetiga, kes pääses põhitabelisse kvalifikatsiooni kaudu ja alistas avaringis teise kvalifikatsioonist alustanud mängija Leandro Riedi (ATP 503.).

Esmaspäeval hispaanlasele kaotanud 38-aastane Fognini pole seejuures tänavusel kalendriaastal võitnud ühtki ATP põhiturniiri kohtumist. Wimbledonis oli tema hooaja esimene suure slämmi põhiturniiri kohtumine.