Maailma 170. reket Evans sai teist turniiri järjest magusa võidu

Avaringis vaba olnud Paul (ATP 13.) pidi teises ringis üle kahe tunni kestnud kohtumises tunnistama Evansi 6:4, 3:6, 6:3 paremust. See oli eelmisel aastal Londoni muruturniiri võitnud Pauli tänavuse hooaja esimene mäng murul.

Evansile oli see aga teist turniiri järjest magus võit edetabeli 15 parema sekka kuuluvad mängija üle – eelmise nädala alguses sai ta Londonis ATP 500 kategooria turniiril avaringis 7:5, 6:2 jagu ameeriklasest Frances Tiafoe'st, kes oli siis samuti edetabelis 13. real.

35-aastane Evans kaotas mullu oma 44 mängust 26, langes ATP tabeli 150 parema seast välja ning on tänavu mänginud peamiselt Challengeri turniire. Nii Londonis kui Eastbourne'is sai ta põhitabelisse korraldajate vabapääsmega, ka järgmisel nädalal algavale Wimbledoni slämmiturniirile sai ta vabapääsme.

"Tean, et olen kõik vajaliku töö ära teinud ja see annab mulle enesekindlust," ütles emotsionaalne Evans pärast Pauli alistamist. "Üks hea sõber ütles kord, et kui oled valmis ja uks avaneb, astud lihtsalt sisse. Viimase kahe nädala jooksul on need sõnad paika pidanud."

Eastbourne'is läheb Evans veerandfinaalis vastamisi n-ö õnneliku kaotajana põhiturniirile pääsenud ameeriklase Jenson Brooksbyga (ATP 149.), kes oli teises ringis 6:4, 6:4 parem kaheksandana asetatud portugallasest Nuno Borgesest (ATP 37.).

Turniiril esimesena asetatud ameeriklane Taylor Fritz (ATP 5.) oli samuti avaringis vaba. Teises ringis mängib ta Brasiilia tõusva tähe Joa Fonsecaga (ATP 57.), nende matš jäi seisul 6:3, 6:7 (5) pimeduse tõttu pooleli.