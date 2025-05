Glinka kaotas Moldovas tasavägise mängu

Glinka (ATP 398.) jäi pea kaks ja pool tundi kestnud matšis 6:2, 6:7 (3), 5:7 alla Lõuna-Aafrika Vabariigi mängijale Philip Henningile (ATP 360.). Teises setis päästis Glinka esmalt ise ühe murdepalli ja seejärel oli tal kahes vastase servigeimis kokku kolm murdevõimalust, aga tal ei õnnestunud neist ühtegi ära kasutada ja sett läks kiiresse lõppmängu, kus Henning võitis seisul 3:3 neli punkti järjest.

Otsustavas setis päästis Glinka viiendas geimis ühe murdepalli, aga seisul 5:5 kaotas ta enda servigeimi nulliga ning seejärel võitis Henning enda pallingugeimi punktigi loovutamata, vormistades võidu esimesel matšpallil.

"Mul oli väga tugev vastane, kes on edetabelis minust tunduvalt kõrgemal. Võib-olla ta ei saanud kohe mängu sisse, aga teises ja kolmandas setis näitas Henning väga kõrgetasemelist tennist. Arvan, et ta teenis selle võidu ausalt," ütles Glinka pärast mängu ERR-i venekeelsele portaalile.

Glinka servis mängu jooksul üheksa ässa ja tegi neli topeltviga, Henning sai kirja kuus ässa ja ühe topeltvea. Glinka realiseeris üheksast murdevõimalusest kaks, Henning suutis kolmest murdepallist ühe võita.

Seejuures mängitud punktidest võitis Henning 104 ja Glinka 105.

Chisinausse reisis Glinka koos oma treeneri Kenneth Raismaga, kellega ta alustas koostööd jaanuaris. Raisma sõnul kulges kohtumine taas tuttava stsenaariumi järgi – võimalusi oli, aga neid ei suudetud ära kasutada.

"Esimeses setis võib-olla vastane ei mänginud veel oma tasemel, aga teises olid Daniilil omad šansid, mida ta kahjuks ei realiseerinud. See on veidi kurb, sest juba mitu mängu järjest on olukord olnud selline, et tundub – mäng hakkab meile pöörduma, aga ikkagi libiseb käest. Ei saa öelda, et ta oleks halvasti mänginud või midagi konkreetset valesti teinud – seekord lihtsalt läks nii," kommenteeris Raisma.