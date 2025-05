Raisma koostööst Glinkaga: eesmärk on jõuda slämmi kvalifikatsiooni

Eesti teine reket Daniil Glinka on jaanuarist treeninud Kenneth Raisma käe all. Ühiselt on eesmärgiks pandud suure slämmi turniirile jõudmine.

Maailma edetabelis paikneb 25-aastane Glinka praegu 398. real ehk vaid kaheksa kohta madalamal karjääri parimast positsioonist, kus ta oli eelmisel sügisel. Sel hooajal on Glinka peamiselt mänginud kõrgeima kategooria ehk M25 ITF-i turniiridel ja viimastel kuudel ka ATP Challengeri turniiridel. Lihtsustatult, meeste tennises on kõrgeim tase ATP turniirid, seejärel ATP Challengerid ning siis ITF-i turniirid.

ITF-i M25 turniiridelt on Glinka sel hooajal kahel korral jõudnud veerandfinaali, kahel korral poolfinaali ja kahel korral finaali, võites neist ühe – märtsi alguses võitis ta Šveitsis karjääri esimese M25 tiitli. Challengeridel on Glinka tänavu kahel korral jõudnud veerandfinaali.

"Suures plaanis on ikkagi laeva nina, ma julgen väita, õiges suunas," arvas Raisma. "Lihtsalt nüüd on tugevamad turniirid ja tugevamad vastased ja nüüd tuleb jälle sammuke edasi teha. Ta suudab mängida kõigiga, aga ei piisa ainult sellest, et mängida kõigiga, tuleb hakata võitma. Ta on võitnud ka, aga praegu nüüd paar mängu on läinud napilt teisele poole."

Daniil Glinka Autor/allikas: Sergei MIhhailov / ERR

Raisma, kes mängijana jõudis meeste seas maailma edetabelis 676. reale, aga oli juuniorides maailma 12. reket ja võitis koos Stefanos Tsitsipasega Wimbledoni noorteturniiril paarismängu, juhendas varem Oliver Ojakääru, kes aga lõi mullu novembri lõpus käed Texase ülikooliga ja siirdus USA-sse. Nii leppisidki Raisma ja Glinka jaanuaris kokku, et katsetavad koostööd. "Eks me oleme siin pusinud natukene aega ja võtame kuu korraga. Senimaani on tegelikult hästi läinud, loodame, et läheb ka nii edasi," ütles Raisma.

Eesti esireket, 22-aastane Mark Lajal on kuuel korral mänginud slämmiturniiride kvalifikatsioonis ja mullu jõudis Wimbledonis ka põhitabelisse. Kas Glinka võiks Lajali jälgedes sammuda? "Seda on raske ennustada. Mida tase edasi läheb, seda ühtlasemaks see kõik läheb siin," nentis Raisma. "Eesmärk see meil on, et jõuda ka ühel päeval sinna slämmi kvalifikatsiooni. Aga sinna hetkel on veel tükk maad minna."

Järgmisena on Glinka üles antud juuni alguses Hispaanias peetavale M25 turniirile. "Ja siis ilmselt läheme Kanadasse või Ameerikasse," ütles Raisma.