Tiitlikaitsjad Alcaraz ja Swiatek said Prantsusmaa lahtistel kindlalt edasi

Eelmisel aastal esimest korda Prantsusmaa lahtistel triumfeerinud Alcaraz alustas tänavust turniiri 6:3, 6:4, 6:2 võiduga läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud itaallase Giulio Zeppieri (ATP 310.) üle.

"Väga tugev algus turniirile. Esimene ring ei ole kunagi lihtne ning siia tiitlikaitsjana tulemine tegi selle veelgi raskemaks," sõnas Alcaraz kohtumise järel.

22-aastane hispaanlane on sel hooajal liivakattel võitnud 17 matšist lausa 16 ning üritab samas vaimus jätkata kolmapäeval, kui läheb teises ringis vastamisi ungarlase Fabian Marozsaniga (ATP 56.).

Naiste üksikmängus neljal korral võidutsenud Swiatek sai avaringis tund ja 26 minutit kestnud kohtumises 6:3, 6:3 jagu slovakitarist Rebecca Sramkovast (WTA 42.).

Poolatari järgmiseks vastaseks on 2021. aastal USA lahtised võitnud Emma Raducanu (WTA 41.), kes oli 7:5, 4:6, 6:3 parem hiinlannast Xinyu Wangist (WTA 43.). Swiatek on võitnud kõik neli senist omavahelist matši, seejuures ei ole ta pidanud veel ühtegi setti loovutama.

24 - Only five 5 in the Open Era have a better record in Women's Singles Grand Slam opening Rounds than Iga Swiatek (24-1) after their first 25 appearances in Majors (25-0 each)

Billie Jean King
Chris Evert
Evonne Goolagong
Monica Seles
Serena Williams



Billie Jean King

Chris Evert

Evonne Goolagong

Monica Seles

Serena Williams



