Zverev üritas pukikohtunikku fotoga veenda, kuid tulutult

Maailma edetabeli teine mees alistas pühapäeval kolmandas ringis 28. asetusega hispaanlase Alejandro Davidovich Fokina (ATP 29.) 2:6, 7:6 (3), 7:6 (0).

Kohtumise teises setis leidis aset ebatavaline vahejuhtum, kui Zverev oli veendunud, et vastase tagakäelöök lendas auti. Sakslane üritas pukikohtunikule Mohamed Lahyanile väita, et nn elektroonilisel kohtunikul ehk Hawk-Eye süsteemil esines tõrge, kuna see hindas vastase löögi reeglitepäraseks.

Kuna läbirääkimised pukikohtunikuga tulemust ei toonud, võttis sakslane oma kotist välja telefoni ja tegi pildi kohast, kuhu pall lendas. Õigusemõistjale see ei meeldinud ja ta määras Zverevile ebasportliku käitumise eest hoiatuse.

Pärast matši postitas Zverev kõnealuse foto oma Instagrami kontole kommentaariga: "Jätan selle lihtsalt siia. See pall oli sees. Huvitav otsus."

Neljandas ringis ehk 16 parema seas läheb sakslane vastamisi 20. asetatud argentiinlase Francisco Cerundologa (ATP 21.), kes alistas kaasmaalase Francisco Comesana (ATP 70.) poolteist tundi kestnud mängu järel 6:4, 6:4.