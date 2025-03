Maailma 55. reketile kaotanud Alcaraz piirdus Miamis ühe mänguga

Avaringis vaba olnud Alcaraz kaotas teises ringis kaks tundi ja 18 minutit kestnud matšis 7:5, 4:6, 3:6 edetabelis 55. real paiknevale 34-aastasele belglasele David Goffinile.

Alcaraz teenis äralöökidest 36 ja Goffin 23 punkti, aga samas tegi ka Alcaraz 42 lihtviga, belglane sai kirja 26 lihtviga.

Alcarazile oli see teine järjestikune kaotus, Indian Wellsi Mastersil jäi ta poolfinaalis alla Jack Draperile.

Goffin sai aga kirja karjääri 20. võidu esikümnemängija üle, seejuures on neist kolm viimast tulnud top3 üle – 2022. aastal alistas ta Alcarazi, kui hispaanlane oli maailma esireket ning mullu sai ta jagu Alexander Zverevist, kes oli siis maailma kolmas number.

"Mõnikord on mängud keerulised ja pead võitlema, nagu tegin esimeses ringis, ja siis oled lihtsalt õnnelik, et jõuad teise ringi ja saad sellisel väljakul mängida. Sellepärast ma olengi karjääri jätkanud, et mängida selliseid mänge sellistel väljakutel, näidata head tennist," sõnas Goffin. "Püüdsin lihtsalt seda kõike nautida. Füüsiliselt tundsin, et olen valmis võitlema ja siis hakkasin ka palli hästi tunnetama. See oli üks neist õhtutest, kus tunned end hästi ja naudid igat punkti ja kõige krooniks on täiuslik lõpp suurepärase matšpalliga. See oli imeline."

Viimati jõudis Goffin Miami Mastersil kolmandasse ringi 2019. aastal. Tänavu läheb ta kolmandas ringis kokku ameeriklase Brandon Nakashimaga (ATP 32.), kes sai 6:4, 4:6, 6:3 jagu hispaanlasest Roberto Carballes Baena (ATP 53.).

Novak Djokovic (ATP 5.) alustas Miami Mastersit 6:0, 7:6 (1) võiduga austraallase Rinky Hijikata (ATP 86.) üle. See oli Djokovici karjääri 410. võit Mastersi turniiridel ja sellega kordas ta Rafael Nadali rekordit. Nadalil jäi kirja 410 võitu ja 90 kaotust, Djokovicil on kaotusi 91.

Järgmisena läheb Djokovic vastamisi nn õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud argentiinlase Camilo Ugo Carabelliga (ATP 65.), kes alistas 6:7 (3), 7:5, 6:3 turniiril 32. asetatud ameeriklase Alex Michelseni (ATP 33.).