Rõbakina palkas Djokovici endise treeneri

"Ootan seda koostööd väga," teatas Rõbakina Saudi Araabias Ryadhis toimunud WTA aastalõputurniiri meediapäeval. "Ma arvan, et ta on suur meister, tal on nii palju kogemusi ja ootan koostöö algust."

"Minu jaoks on oluline paremaks saada, kontakteerusime ühiste agentide kaudu ja otsustasime lihtsalt tööga pihta hakata. Nii et ootan seda väga."

Rõbakina loobus pikaajalise treener Stefano Vukovi juhendamisest pärast USA lahtiseid ega ole seejärel profiturneel kaasa teinud, vaid eelistanud puhkamist ja valmistumist aastalõputurniiriks.

53-aastane Ivaniševic on sarnaselt Rõbakinaga tulnud mängija Wimbledoni meistriks. Aastatel 2019-2024 juhendas ta aga sel perioodil mitmeid suurturniire võitnud Djokovici.

Tänavu märtsis teatati koostöö lõpetamisest.