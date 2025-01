Tunamullune finalist langes Melbourne'is välja neljandas ringis

Tunamulluses finaalis praegusele maailma esireketile Arina Sabalenkale kaotanud Rõbakina võitis oma esimeselt servilt 74 protsenti mängitud punktidest Keysi 61 protsendi vastu, aga tegi oma 22 äralöögi kõrval ka 38 lihtviga. 13 murdevõimalusest suutis 2022. aasta Wimbledoni võitja ära kasutada neli.

Nädala eest Adelaide'is WTA 500 kategooria turniiri võitnud Keys on tänavu võitnud kümme ja kaotanud ühe kohtumise, millega ta on alanud hooajal WTA karusselli edukaimaks naiseks. Austraalia lahtistel on ta poolfinaali jõudnud aastatel 2015 ja 2022, seekord läheb Keys koha nimel nelja parema seas vastamisi ukrainlanna Elina Svitolinaga.

Maailma 27. reket vajas 80 minutit, et oma kaheksandikfinaalis 6:4, 6:1 alistada venelanna Veronika Kudermetova (WTA 75.). Pärast tütre Skai sünnitamist 2022. aastal on ukrainlanna mänginud neljas slämmiturniiri veerandfinaalis ning jõudis esmaspäeval sajanda võiduni slämmide põhitabelis.