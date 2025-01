Swiatek pani Raducanu kindlalt paika, Paolini pakkis reketid

Swiatek oli vastasest üle igas elemendis ja 22 lihtviga teinud Raducanu ei teeninud kohtumise jooksul ainsatki murdepalli. Järgmises ringis ootab poolatari suurepärast turniiri tegev sakslanna Eva Lys (WTA 128.).

"Ma tegin mõned sellised löögid, pärast mille sooritamist mõtlesin hiljem, et just selliste löökide pärast ma treeningi ja just seetõttu ma tänast mängu ka nautisin," sõnas poolatar.

"Tundsin end väga enesekindlalt ja olin lõpus seetõttu veelgi aktiivsem. Samuti oli tähtis nende murdepallide realiseerimine, nii et olen tänase etteastega väga rahul."

Konkurentsist langes aga maailma neljas reket Jasmine Paolini (WTA 4.), kes jäi alla ukrainlannale Elina Svitolinale (WTA 27.) 6:2, 4:6, 0:6.

Jelena Rõbakina (WTA 7.) alistas ukrainlanna Dajana Jastremska (WTA 33.) 6:3, 6:4, Emma Navarro (WTA 8.) sai jagu Ons Jabeurist (WTA 39.) 6:4, 3:6, 6:4 ja Darja Kasatkina (WTA 10.) alistas Julia Putintseva (WTA 23.) 7:5, 6:1.