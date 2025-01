Esireket Sabalenka pääses suurema vaevata veerandfinaali

Kahel eelmisel aastal Austraalias võidutsenud Sabalenka vajas esimese seti võiduks vaid 24 minutit, kogu mäng kestis kolm minutit enam kui tund aega. Esireket võitis oma esimeselt servilt 78 protsenti mängitud punktidest, tõrjus kõik noore venelanna kolm murdepalli ning sundis teda tegema 18 lihtviga enda 11 kõrval.

"Mirra vastu on alati keeruline mängida, ta on nii noor, aga juba nii küpse mängustiiliga," kiitis Sabalenka 17-aastast vastast. "Mul on väga hea meel, et võitsin nii raske mängu kahes setis. Olen oma tasemega praegu väga rahul, loodan, et see jääb samasuguseks turniiri lõpuni," lisas valgevenelanna.

Maailma kolmas reket Coco Gauff kaotas olümpiavõitja Belinda Bencici (WTA 294.) vastu tasavägise avaseti 5:7, aga võitis kaks järgmist 6:2, 6:1. Kaheksa ässa servinud ameeriklanna sooritas 42 äralööki Bencici 13 vastu, realiseeris seitsmest murdepallist viis ning võitis oma esimeselt servilt 77 protsenti mängitud punktidest.

Sabalenka läheb veerandfinaalis vastamisi 27. asetatud Anastassija Pavljutšenkovaga, Gauffi vastaseks on 11. asetusega hispaanlanna Paula Badosa, kes alistas 6:1, 7:6 (2) serblanna Olga Danilovici (WTA 55.).