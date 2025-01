Sabalenka alustas Austraalia lahtistel tiitli kaitsmist veenva võiduga

Sabalenka alustas matši kindlalt, kui lubas kolmes esimeses geimis ameeriklannal võita kolm punkti ja murdis siis ka neljandas geimis, tehes seisuks 4:0. Endine maailma kolmas reket vastas seejärel oma kahe servimurdega, mõlemas geimis sai Sabalenka tabloole ühe punkti, kuid siis murdis valgevenelanna ka kaheksandas geimis ja võitis avaseti 39 minutiga.

Teises setis Sabalenka enam ameeriklannale murdevõimalusi ei andnud, murdis ise kolmandas ja viiendas geimis ning võitis kogu kohtumise tunni ja 12 minutiga. Maailma esireket võitis oma esimeselt servilt 69 protsenti mängitud punktidest ja sooritas 20 äralööki Stephensi üheksa vastu, 13 murdepallist kasutas Sabalenka seega ära viis.

"Armastan inimesi, armastan siinset publikut. Armastan toetust, mida tunnen siin igas oma mängus. See on lihtsalt imeline tunne - tahan võita, et lihtsalt atmosfääri tunda," rääkis Sabalenka võidu järel.

Maailma viies reket Qinwen Zheng oli avasetis kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Anca Alexia Todoni (WTA 110.) vastu raskustes, aga suutis kohtumise lõpuks 7:6 (3), 6:1 võita. Avasett kestis tund ja 16 minutit, sealjuures tuli rumeenlanna välja 3:5 kaotusseisust ja päästis kokku kaheksa settpalli.

11. asetusega Paula Badosa sai 6:3, 7:6 (5) jagu hiinlannast Xinyu Wangist (WTA 37.), maailma 31. reket Leylah Fernandez alistas 7:5, 6:4 ukrainlanna Julia Starodubtseva (WTA 100.).