Aigro tagas Nelja hüppemäe turnee viimasel osavõistlusel edasipääsu

Kolmandal osavõistlusel Innsbruckis esimesena põhivõistluse ukse taha jäänud Aigro hüppas pühapäeval 127,5 meetrit ning teenis selle eest 121,6 punkti, mis andsid talle kvalifikatsioonis 39. koha.

Eelvõistluse parim oli Stefan Kraft, kes teenis päeva pikima, 142-meetrise hüppe eest 155,4 punkti ning edestas teist austerlast Maximilian Ortnerit 8,2 ja šveitslast Gregor Deschwandenit 8,8 punktiga. Viimasena pääses esmaspäevasele põhivõistlusele ameeriklane Andrew Urlaub 111,5 punktiga.

Viimase osavõistluse eel on seis ülipõnev: Kraftil on 887,1, Jan Hörlil 886,5 ja Daniel Tshofenigil 885,8 punkti ehk kolme austerlast lahutab vaid 1,3 punkti. Aigro oli enne Innsbrucki võistlust 19. kohal, viimase osavõistluse eel on ta kokkuvõttes 30. kohal.