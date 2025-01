Johaug näitas Val di Fiemmes klassi, teine koht selgus fotofinišiga

36-aastane Johaug oli sõidu esimeses pooles esikohal, kuid norralanna ei suutnud konkurentide ees suurt edu sisse teha. Pärast suusavahetust aga sõit pöördus ning Johaug juhtis viis kilomeetrit enne finišist enam kui 15 sekundiga. Viimasel kilomeetril paisus tema edu pea 39 sekundi peale, kuid neljakordne olümpiavõitja võttis siis veidi hoogu maha ning liugles uhkes üksinduses üle finišijoone.

Johaug pälvis ajaga 54.53,3 kindla esikoha, aga heitlus teise koha nimel kujunes ülimalt põnevaks. Austerlanna Teresa Stadlober ning norralanna Astrid Öyre Slind suutsid lõpusirgel rootslanna Ebba Anderssoni napilt seljatada, kuid finišijoonel oli Stadloberi ja Slindi eristamiseks vaja foto abi.

Lõpuks määrati siiski, et teise koha pälvis Stadlober (+30,6) ning seni kaks osavõistlust võitnud Slind pidi leppima kolmanda kohaga. Andersson pälvis neljanda koha, aga kaotas neile kahele lõpuks vaid 0,1 sekundiga. Viiendaks jäi ameeriklanna Jessie Diggins (+55,0).

Johaug kerkis võiduga Tour de Skil üldliidriks ning tema edu kaasmaalase Slindi ees on 22 sekundit. Kolmandal kohal on Diggins, kes kaotab võitjale minuti ja 47 sekundiga, soomlanna Kerttu Niskanen läheb viimasele osavõistlusele vastu neljandalt kohalt (+2.27).

Tour de Ski kulmineerub pühapäeval legendaarse mäkketõusuga, mehed stardivad 10 kilomeetri ühisstardist vabatehnika distantsile kell 15.15, naised kell 16.30.