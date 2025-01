Tiitlikaitsja jättis Tour de Ski pooleli

Norra koondise arst Ove Feragen kinnitas, et Amundsen haigestus. "Kahjuks ärkas Harald täna hommikul kurguvaluga ning ta on juba teel koju," ütles Feragen Norra rahvusringhäälingule (NRK).

Amundsen alustas tänavust tuuri edukalt, saavutades esikoha nii 20 km eraldistardist vabatehnika distantsil kui ka 15 km klassikatehnika jälitussõidus. Nelja etapi järel hoidis ta üldarvestuses kolmandat kohta, kaotades liidrile Johannes Hösflot Kläbole 57 ja rootslasele Edvin Angerile 21 sekundit.

Amundseni loobumise järel tõusis kokkuvõttes esikolmikusse austerlane Mika Vermeulen (+1.23).

Tuuri viimasest kolmest osavõistlusest pidi haigestumise tõttu loobuma ka prantslane Lucas Chanavat. 30-aastane sprindiäss tuuri üldvõidu nimel ei konkureerinud, kuid on veebruari lõpus Trondheimis toimuval MM-il üks peamisi medalikandidaate.

Eesti koondise peatreener Aivar Rehemaa ütles neljapäeval, et Alvar Johannes Alev, Martin Himma, Henri Roos ja Teesi Tuul jätkavad tuuril.

"Kui esialgu ei olnud teada, kas sõidame peale Toblachi etappe koju, siis nüüd on selge, et kõik sportlased tahavad igal juhul jätkata. Nii mehed kui ka Teesi Tuul on olnud väga vaprad," rääkis Rehemaa.

"Martini jaoks võttis kindlasti üleeilne tulemus psühholoogiliselt pinge maha. Kui hooaja alguses pole asjad tema jaoks klappinud, siis eile sai lõpuks kõik ilusti paika. Mõtlesin sellele pikalt, et füüsis on tal igal juhul olemas, nüüd tulebki keskenduda vaimsele poolele," jätkas Rehemaa.

"Alev on hetkel üldarvestuses 30., reedene sprint teeb tema jaoks keerukaks 15 hulka jõudmise. Suusavahetusega sõidust sõltub, milliseks kujuneb tema lõplik positsioon," lisas ta.

Neljapäeval suusatajad puhkavad ja reedel alustatakse sõitudega Val di Fiemmes. Esimesena on kavas klassikatehnikasprint.