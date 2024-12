Alar Karis Eesti sportlastele: te muutsite argipäeva suuremaks

Nii nagu antiiktragöödia võib vaatajates esile kutsuda hingelise puhastumise ja õilistumise, teeb seda oma parimatel hetkedel ka sport. Minu eriline tänu kuulub kõigile neile, kes esindasid Eestit tänavustel tiitlivõistlustel: olümpiamängudel ja paralümpial, maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel. Te muutsite argipäeva suuremaks. Teile kaasa elades saime tunda ühtsust ja kokkukuuluvust ning läbi elada olukordi ja tundeid, mida argipäeval ei koge.

Tõsi, Pariisi suveolümpiamängudelt tulime koju napilt medalita, kuid milliste emotsioonide ja mälestustega. Võime vaid aimata, kui valus on sportlase jaoks hetk, kui teda jääb poodiumist lahutama seesama üksainus torge. Või kui ta kukub kõige viimasel tõkkel. Või kuidas vigastusest hoolimata ta edasi võitleb ja kogu staadioni või jääareeni endale võidab. Need olukorrad tuletavad meile meelde spordi sügavamat mõtet – mitte kunagi alla anda. Uuesti püsti tõusta ja edasi minna. Soovin, et seda väärikust ja mõistmist jätkuks emotsioonide möllus ka meil, pealtvaatajatel.

Head treenerid, teie olete oma sportlast näinud nii tipus kui madalseisus, aga kõige enam kusagil vahepeal, treeningul. Soovin ja loodan, et meie sportlaste ja treenerite argipäev kulgeks usalduslikus õhkkonnas ja vastastikuses austuses. Ainult nii saab tugevaks ka sportlase vaim.

Järgmisel aastal tähistame raamatuaastat ja selle valguses tahan esile tõsta eesti kirjanikke, kes on osanud sporti mõtestada ja sõnadesse panna. Üks neist on kahtlemata Paavo Kivine, kelle raamatud on inspireerinud juba mitmeid põlvkondi. Sest sport ei ole mitte ainult ilus, vaid ka mõnus. Sport on mäng, kus ei ole igavesi võitjaid ega kaotajaid. Nagu on öelnud Paavo Kivine: "Kõige suurema elamuse saame võib-olla just siis, kui me oleme kaasa hõisanud ja kaasa nukrutsenud."

Head inimesed, ärme unusta tippspordi kõrval ka oma igapäevast liikumist – samme, mida igaüks meist saab oma tervise ja heaolu nimel ära teha. Olgu see lühidistants või maraton, kahel jalal, keppide toel, karkudel või ratastoolis. See on igaühe isiklik olümpia, kus tõepoolest kõige tähtsam on osavõtt.