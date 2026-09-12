Flora pööras raske seisu magusaks võiduks

Pühapäeval lähevad omavahel vastamisi Paide Linnameeskond - Harju Laagri ning FC Kuressaare - Tartu Tammeka. Paide - Harju mängule saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Flora hoiab kaheksa mängu enne hooaja lõppu liigatabelis 52 punktiga teist kohta. Liidermeeskond Levadia, kes alistas laupäeval Pärnu Vapruse 4:0 , on 16 punkti kaugusel. United asub 28 punktiga kaheksandal positsioonil.

Flora tõi uuesti tabloole viigi 89. minutil, mil täpne oli Tristan Toomas Teeväli. Külalised kallutasid lõppseisu enda kasuks neli minutit hiljem, kui Rauno Allikult tulnud söödu realiseeris võiduväravaks Taaniel Usta.

Kodumeeskonna rollis olnud United asus Ivan Krasnovi väravast 44. minutil juhtima. Teise poolaja keskel viigistas seisu Remo Valdmets, kuid kõigest kolm minutit hiljem taastas võõrustaja edu Zakaria Beglarišvili, kes andis ühtlasi väravasöödu Krasnovi tabamusele.

Jalgpalli Premium liigas tuli Tallinna FC Flora lõpuminutitel välja 1:2 kaotusseisust ning alistas Nõmme Unitedi 3:2.

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