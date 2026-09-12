Mets ja Bochum korjasid esimese viigipunkti

Philipp Hofmann viis Bochumi juba 16. minutil juhtima, aga 71. minutil võrdsustas seisu Omar Sillah. Greuther sai lõpuminutitel võiduväravat jahtida arvulises ülekaalus, sest 82. minutil teenis teise kollase kaardi Bochumi poolkaitsja Mats Pannewig. Mets mängis Bochumi keskkaitses algusest lõpuni.

Bochum sai tabelisse kahe võidu ja kahe kaotuse kõrvale esimese viigi. Hetkel paiknetakse liigatabelis seitsme punktiga seitsmendal real. Eesti noortekoondislase Soufian Gourami koduklubi Berliini Hertha on võitnud kõik neli senist kohtumist ning läheb pühapäeval võõrsil vastamisi Osnabrückiga.