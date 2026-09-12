Levadia alistas kindlalt Vapruse, Kalju lõpetas mõõna

Levadia alistas koduväljakul Pärnu Vapruse 4:0. Avapoolajal said värava kirja Joseph Saliste, Wendell ja Mark Oliver Roosnupp ning teise poolaja keskel vormistas penaltipunktilt lõppseisu Wendell.

Tegemist oli Levadia seitsmenda järjestikuse võiduga. Vahe liigatabelis teisel real paikneva FC Floraga kasvas 19 punkti peale. Hooaja lõpuni jääb veel üheksa vooru, mis tähendab, et Levadia võib juba lähinädalatel kindlustada Eesti meistritiitli.

Nõmme Kalju sai samal ajal koduväljakul 2:0 jagu Narva Transist. Avavärava sepistas Mattias Männilaan, kes oli täpne 12. minutil ning teise värava skooris 90+3. minutil Ibrahim Jabir.

Viiemängulise kaotusteseeria lõpetanud Kalju tõusis tabelis kolmandale kohale, kuid Paide Linnameeskond on kahe punkti kaugusel ja neil on varuks kaks kohtumist.

Laupäeva õhtupoolikul lähevad vastamisi Nõmme United ja Flora. Pühapäeval kohtuvad omavahel Paide Linnameeskond ja Harju Laagri ning FC Kuressaare ja Tartu Tammeka.