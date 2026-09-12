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Mõlemad Eesti rannavollepaarid tulid U-22 EM-il üheksandaks

Rannavõrkpall
Armin Kender ja Patrik Parijõgi
Armin Kender ja Patrik Parijõgi Autor/allikas: CEV
Rannavõrkpall

Laupäeval lõppesid Eesti paaride Armin Kenderi ja Patrik Parijõgi ning Keira Lukase ja Sandra Lepa jaoks Hispaanias Madridis toimuvad U-22 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlused üheksanda kohaga.

Reedel alagrupi võitnud Kender ja Parijõgi (11. asetus) andsid laupäeval 16 parema paari seas Sloveenia duole Benjamin Mugerlile ja Miha Kosancile (17. asetus) kõva lahingu, aga jäid mängu lõppedes tulemusega 1:2 (13:21, 21:19, 10:15) kaotajaks ning lõpetasid võistluse üheksandal kohal. Sloveenid jätkavad turniiri veerandfinaalis, kus kohtuvad norrakate Even Stray Aasi ja Sebastian Lyngaas Kjemperudiga (3. asetus), vahendab Volley.ee.

Lukas ja Lepp (16. asetus) pääsesid alagrupist edasi teisena ning jätkasid samuti võistlust laupäeval 16 parema seas. Seal aga tunnistati Hollandi eakaaslaste Nigella Negenmani ja Floor Hogenhouti (3. asetus) ülekaalukat 2:0 (21:11, 21:2) paremust, mis tähendas, et ka Eesti neidude lõppkohaks U-22 EM-il jäi üheksas. Negenman ja Hogenhout lähevad veerandfinaalis vastamisi Norra paari Sofia Melina Moli ja Julia Moi Tennøyga (9. asetus).

Toimetaja: Henrik Laever

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