Kvalifikatsioonis kümnes olnud Aigro sai disklahvi: natuke tehti liiga

Aigro hüppas laupäevases kvalifikatsioonis Hochfirsti suurel mäel 131 meetrit ja teenis selle eest 123,6 punkti, mis andis talle kõrge kümnenda koha. Eestlane oli üks seitsmest mehest, kelle hüpe kandus üle 130 meetri.

Kvalifikatsiooni parim oli 133-meetrise hüppe eest 137,9 punkti teeninud Gregor Deschwanden, edestades 4,1 punktiga sloveeni Anže Lanišekit ja MK-sarja üldliidrit Pius Paschket.

Aigro sai poolteist tundi hiljem oma hüppe ära teha ka põhivõistluse avavoorus, kuid diskvalifitseeriti siis sobimatu hüppekombinesooni tõttu. Eestlane oli laupäeval ainus, kes disklahvi sai.

Etapivõidu teenis taas Paschke (144,0m + 138,0m; 294,1p) kes on seni toimunud seitsmest MK-sarja osavõistlusest võitnud neli. Talle järgnesid Gregor Deschwanden ja Daniel Tschofenig.

"Päev algas hästi, taaskord kvalifikatsioonis koht kümne parima seas. Hüpete baas on mul tugev, kuid eks teatud detailidele on endiselt vaja tähelepanu pöörata," alustas Aigro päeva analüüsimist.

"Ka võistlushüpe oli korralik ning jään suures pildis sooritusega rahule.

Kontrollis mõõdeti puusa ümbermõõtu, mis osutus lubatust suuremaks. Kuigi minule tundus, et koht, mis märgiti kehale ning koht, mida mõõdeti kombel, ei olnud päris üks ühele. Natukene tehti liiga. Mõõtmine on kord juba natukene subjektiivne. Homme on uus päev ja seda üht diskvalifitseerimist ei maksa üle tähtsustada. Õhtul vaatame rätsepaga koos kombe üle ja teeme vajalikud parandused, kui selleks vajadust on," ei teinud Aigro laupäevasest suurt numbrit.