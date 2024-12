Norra murdmaamehed näitasid Rukal võimu, Alev saavutas 27. koha

Norralased haarasid laupäevase võistluse üle kontrolli teises pooles ning 13,1 kilomeetri peal oli neil nelikjuhtimine. Esiotsas oli küll palju pusimist, aga 2,5 kilomeetrit enne lõppu oli esiviisikus vaid Norra suusatajad.

Pingelises lõpplahenduses teenis esikoha siiski Harald Östberg Amundsen, kes edestas Jan Thomas Jenssenit 0,9 sekundiga ning Martin Löwström Nyengeti 1,9 sekundiga.

Norra täieliku domineerimise rikkus austerlane Mika Vermuelen, kes ületas finišijoone neljandana (+2,9), kuid talle järgnesid norralased Andreas Fjorden Ree (+8,0) ning Simen Hegstad Krüger (+8,2).

Alvar Johannes Alev teenis parima eestlasena 27. koha, kaotades võitjale minuti ja 22 sekundiga. "Stardis oli 90 väga võrdset meest väga väikeste vahedega, mistõttu oli alguses palju rabelemist," ütles ta pärast võistlust.

"Ma siin mõnele lubasin, et lähen [15 sekka] sõitma ja ma arvan, et see oli tegelikult ka sees olemas, aga mõned asjad täna ei klappinud, mistõttu jäi väga hea tulemus sõitmata," jätkas eestlane. "Tõusudel toimisid suusad väga hästi, aga kiirematel lõikudel kippusid natuke alla jääma, mistõttu tekkisid liidritega vahed, mida pidin mitmel korral kinni lappima."

"Kui viimase ringi tõususektoril liidritest kiiremini sõita, siis peab vorm hea olema – seal sai oluliselt kohta parandada ja see mind ka miinimum eesmärgi täitmisel ehk kolmekümne hulka sõitmisel mängus hoidis," lõpetas Alev.

Martin Himma saavutas 61. koha (+3.27,5), Henri Roos lõpetas 67. kohaga (+4.04,2) ning Ralf Kivil pälvis 74. koha (+4.54,0).

Järgmisel nädalavahetusel on eestlased võistlustules Lillehammeri MK-etapil.