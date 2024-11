Novak Djokovic palkas treeneriks enda kauaaegse konkurendi Andy Murray

"Oleme lapsepõlvest saadik üksteise vastu mänginud, 25 aastat rivaalitsemist. Meil olid tõelised lahingud," rääkis Djokovic ühismeediasse postitatud videos. "Arvasin, et meie lugu on läbi, aga tuleb välja, et see pole nii – sel on üks peatükk veel. On aeg, et üks minu kangemaid konkurente tuleb minu väljakupoolele – tere tulemast, treener!"

Murray ütles koostöö kohta, et ootab huviga võimalust vahelduseks Djokoviciga samal väljakupoolel olla.

BBC teatel alustavad nad koos hooajaeelse ettevalmistusega ja esialgu on koostöö kokku lepitud Austraalia lahtiste lõpuni. Melbourne'is peetav slämmiturniir algab 12. jaanuaril. Djokovic on Austraalia lahtistel võidutsenud rekordilised kümme korda.