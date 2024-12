Rahva üles kütnud Djokovic ja Kyrgios said paarismängus napi võidu

Rahvale meelelahutust pakkunud Djokovic ja Kyrgios alistasid 6:4, 6:7 (4), 10:8 Austria-Saksamaa duo Alexander Erleri ja Andreas Miesi, võit vormistati kolmandal matšpallil.

"See oli vägev, aitäh kõikidele, kes vaatama tulid," õhkas Djokovic. "Täismaja ja suurepärane atmosfäär, mõnus on siin tagasi olla! Tahan tänada Nicki, et ta koos minuga mängis. Mul on hea meel, et saan tema tagasitulekul koos temaga väljakut jagada. Ma pole väga palju paarismängus kaasa teinud, eriti viimasel viiel aastal, nii et ausalt öeldes kuulasin Nicki ja tegin, mis ta käskis."

"Olin üllatunud, et ta endas mingitel hetkedel kõhkles," vastas Kyrgios. "Ütlesin talle, et ta on kõigi aegade parm tennisist, tehku seda, mida oskab. Mis minusse puutub, siis vaatan lihtsalt kõiki neid fänne sellel ilusal väljakul… see vigastus on olnud jõhker, nii et ma ei teadnud, kas olen siin kunagi tagasi. Ma ei tea, mitu Austraalia suve ma veel mängin, nii et olen lihtsalt õnnelik, et olen tagasi."

Üksikmängus läheb vabapääsmega turniirile saanud Kyrgios avaringis vastamisi Prantsusmaa tõusva tähe, võimsa servikahuri Giovanni Mpetshi Perricardiga (ATP 31.), nende järel tuleb väljakule Djokovic (ATP 7.), kes kohtub samuti vabapääsme teeninud austraallase Rinky Hijikataga (ATP 73.).