Johaug andis avavõistlusel konkurentidele tormihoiatuse

36-aastane Johaug läbis laupäeval Beitostölenis talle Pekingis olümpiakulla toonud klassikadistantsi 39,6 sekundit kiiremini kui Heidi Weng, kolmas oli 14-kordsele maailmameistrile 56,2 sekundit kaotanud Kristin Austgulen Fosnas. Teised naised kaotasid Johaugile enam kui minutiga.

"Olen väga rahul. Võiksin olla veel natuke parem, aga see on alustuseks hea," sõnas heatujuline Johaug võistluse järel NRK-le. "Ütlesin enne nädalavahetust veidi ennatlikult, et ta ei ole ehk nii pika puuga üle, aga pean nüüd sõnu sööma. See on muljetavaldav ja ta on sel hooajal tugev," lisas koondisekaaslane, Johaugile ligi kaks minutit kaotanud Anne Kjersti Kalva.

Samal ajal toimub Rootsis Bruksvallarnas sealne hooaja avavõistlus ning Johaug uuris finiši järel reporteritelt kohe, mis seisus naised piiri taga on. "Ootan väga nendega, eriti Frida Karlssoniga [MK-hooaja avaetapil] Rukal kohtumist. Oleme ju väikestviisi rivaalid," lisas Johaug.