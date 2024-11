Janari Jõesaar: üle pika aja tunnen ennast vastutust võtva mängijana

Eesti meeste korvpallikoondis valmistub sel nädalal EM-valikmängudeks, kui kohtub kahel korral Poolaga. Ääremängija Janari Jõesaar rääkis ERR-ile, et on oma rolliga Poola klubis Varssavi Dzikis väga rahul.

Jõesaar saadeti koduklubist Eesti poole teele heade soovidega. "Hooaja vältel on sellest mängust kaua räägitud. Mulle kui eestlasele soovitakse edu, kuid kindlasti tahetakse, et Poola võidaks," ütles ta.

"Ma tahaks öelda, et favoriidikoorem on Poolal, aga see annab meile võib-olla sellega eelise, et tuleme nii-öelda tagantpoolt ja võtame selle ära."

Varssavi Dziki on alustanud hooaega edukalt. Poola kõrgliigas ollakse nelja võidu ja kolme kaotusega kuuendal kohal ning Põhja-Euroopa korvpalliliigas (ENBL) on nelja mänguga teenitud kolm võitu.

"Seni on meil hästi läinud, liigume õiges suunas. Vahepeal tekkisid väikesed mõõnad sisse. Mõned mehed said vigastada ja rotatsioon ei toiminud kõige paremini. Üldiselt võib öelda, et hooaja algus on läinud okeilt. Võib rahule jääda."

Jõesaar on Poolas mänginud alates 2022. aastast, eelmisel kahel hooajal kandis ta Wloclaweki Anwili särki. "Võrreldes eelmise koduklubiga on suurim erinevus see, et mind võeti põhitegijaks. Nüüd kannan suuremat rolli."

"Üle pika aja tunnen ennast jälle iseendana, vastutust võtva mängijana," jätkas Jõesaar. "Olen ise ammu teadnud, et suudan rohkemat teha kui ainult lauapalle võtta ja vabaviskeid visata. Treener usaldab mind ja see annab mulle võimaluse vabalt tegutseda. See on suurepärane tunne."

Jõesaar ootab võõrsilmängus sooja vastuvõttu. "Kui me hooaja alguses võõrsil Anwili vastu mängisime, siis võeti mind küll väga soojalt vastu. Kui meie meeskonna tutvustus oli, siis rahvas aplodeeris. See tegi seest soojaks."

Meeste rahvuskoondis kohtub novembrikuu EM-valikmängudes uue peatreeneri Heiko Rannula juhendamisel Poolaga kahel korral, kui 21. novembril minnakse vastamisi Wloclawekis ning 24. novembril Tallinnas.