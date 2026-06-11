Selgusid meeste korvpallikoondise kandidaadid MM-valikmängudeks

Eesti koondis võõrustab 3. juulil Unibet Arenal Sloveeniat, kolm päeva hiljem minnakse võõrsil vastamisi Tšehhiga. Enne neid kohtumisi peetakse 26. juulil kontrollmäng lõunanaaber Lätiga.

Eesti alistas MM-valiksarjas võõrsil Sloveenia ühe punktiga ning teenis võõrsil Rootsi üle 11-punktilise võidu, aga kodus tuli tunnistada Rootsi ja Tšehhi paremust. Pärast nelja mängu ollakse grupis kolmandal kohal, Sloveenia on kolme võiduga esimene, Tšehhil on samuti kaks võitu ja Rootsi on ühe võiduga neljas. Kolm paremat pääsevad vahegruppi.

Peatreener Heiko Rannula valitud nimekirjas leidub 19 mängijat, nende hulgas üle pika aja Jaapani kõrgliigas mängiv tsenter Maik-Kalev Kotsar ja USA üliõpilasliigas vägeva hooaja teinud tagamees Stefan Vaaks. NBA draft'iks valmistuvat Henri Veesaart nimekirjas ei ole, lisaks on puudu eelmises koondiseaknas meeskonda esindanud Mihkel Kirvese nimi.

Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid

Kristian Kullamäe | Lietkabelis (Leedu)

Märt Rosenthal | Kalev/Cramo

Kasper Suurorg | Sopoti Trefl (Poola)

Erik Makke | Kalev/Cramo

Joonas Riismaa | Derthona (Itaalia)

Leemet Böckler | Krosno (Poola)

Sander Raieste | Murcia (Hispaania)

Henri Drell | Badalona Joventut (Hispaania)

Janari Jõesaar | Sarajevo KK Bosna (Bosnia ja Hertsegoviina)

Hugo Toom | Kalev/Cramo

Markus Ilver | Tartu Ülikool Maks & Moorits

Artur Konontšuk | Bursaspor (Türgi)

Karl Johan Lips | Tartu Ülikool Maks & Moorits

Siim-Sander Vene | Šiauliai (Leedu)

Kregor Hermet | Dijon (Prantsusmaa)

Kaspar Treier | Napoli (Itaalia)

Matthias Tass | Varssavi Legia (Poola)

Maik-Kalev Kotsar | Yokohama B-Corsairs (Jaapan)

Stefan Vaaks | Providence (NCAA)