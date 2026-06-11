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Selgusid meeste korvpallikoondise kandidaadid MM-valikmängudeks

Korvpalli Eesti koondis
Korvpalli MM-valikmäng Eesti-Soome
Korvpalli MM-valikmäng Eesti-Soome Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti meeste korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula nimetas 19 kandidaati juulikuisteks MM-valikmängudeks, kus Eesti kohtub kodus Sloveeniaga ning võõrsil Tšehhiga.

Eesti koondis võõrustab 3. juulil Unibet Arenal Sloveeniat, kolm päeva hiljem minnakse võõrsil vastamisi Tšehhiga. Enne neid kohtumisi peetakse 26. juulil kontrollmäng lõunanaaber Lätiga.

Eesti alistas MM-valiksarjas võõrsil Sloveenia ühe punktiga ning teenis võõrsil Rootsi üle 11-punktilise võidu, aga kodus tuli tunnistada Rootsi ja Tšehhi paremust. Pärast nelja mängu ollakse grupis kolmandal kohal, Sloveenia on kolme võiduga esimene, Tšehhil on samuti kaks võitu ja Rootsi on ühe võiduga neljas. Kolm paremat pääsevad vahegruppi.

Peatreener Heiko Rannula valitud nimekirjas leidub 19 mängijat, nende hulgas üle pika aja Jaapani kõrgliigas mängiv tsenter Maik-Kalev Kotsar ja USA üliõpilasliigas vägeva hooaja teinud tagamees Stefan Vaaks. NBA draft'iks valmistuvat Henri Veesaart nimekirjas ei ole, lisaks on puudu eelmises koondiseaknas meeskonda esindanud Mihkel Kirvese nimi.

Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid

Kristian Kullamäe | Lietkabelis (Leedu)
Märt Rosenthal | Kalev/Cramo
Kasper Suurorg | Sopoti Trefl (Poola)
Erik Makke | Kalev/Cramo
Joonas Riismaa | Derthona (Itaalia)
Leemet Böckler | Krosno (Poola)
Sander Raieste | Murcia (Hispaania)
Henri Drell | Badalona Joventut (Hispaania)
Janari Jõesaar | Sarajevo KK Bosna (Bosnia ja Hertsegoviina)
Hugo Toom | Kalev/Cramo
Markus Ilver | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Artur Konontšuk | Bursaspor (Türgi)
Karl Johan Lips | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Siim-Sander Vene | Šiauliai (Leedu)
Kregor Hermet | Dijon (Prantsusmaa)
Kaspar Treier | Napoli (Itaalia)
Matthias Tass | Varssavi Legia (Poola)
Maik-Kalev Kotsar | Yokohama B-Corsairs (Jaapan)
Stefan Vaaks | Providence (NCAA)

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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