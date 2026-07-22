Janari Jõesaare klubikarjäär jätkub Poolas

32-aastane Jõesaar allkirjastas Stardiga ühe hooaja pikkuse lepingu. Poola kõrgliiga on Jõesaare jaoks tuttav mängupaik, sest ta on seal varem esindanud Wloclaweki Anwili (2022-24) ja Varssavi Dzikit (2024-25).

Möödunud hooajal mängis Jõesaar Bosnia ja Hertsegoviina klubi Bosna ridades ning aitas Bosna 18 aasta pikkuse pausi järel riigi meistriks.

Starti hingekirja kuulub ka teine Eesti koondislane Matthias Tass. Lisaks liitus juuli alguses klubiga viimased kaks hooaega Bigbank/Kalevis mänginud lätlane Anrijs Miška.

Eelmisel hooajal kogus Start Poola kõrgliiga põhiturniiril 30 mängust vaid 10 võitu, mis andis kokkuvõttes 16 meeskonna konkurentsis 13. koha.