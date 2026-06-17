Korvpallikoondis tervitab Kotsari naasmist: ta teeb meie mängu mitmekülgsemaks

Kui Eesti korvpallikoondis oma juulikuistest vastastest Sloveeniat mullu võõrsil lisaajal võitis, siis Tšehhile jäi Eesti koduväljakul alla. Nüüd tuleb mängijatel koondise intensiivsele treeningrütmile vastu pidada vahetult pärast pikka klubihooaega. Peatreener Heiko Rannula töö Poola kõrgliigas samal ajal alles käib.

"Juunikuu koondiseaken on keeruline. Klubihooaeg on just lõppenud ja mängijad tulevad koondisesse pika hooaja pealt. Mänguvormi hoidmine on üks esimesi prioriteete, mis selle akna puhul on," rääkis koondise abitreener Indrek Reinbok.

"Teiseks, kuna alagrupis on seis selline, et iga mäng loeb, siis selleks aknaks on kõik riigid vaeva näinud, et oma parimad pojad koondisesse saada," lisas Reinbok.

Klubihooaja Bosnia ja Hertsegoviina meistritiitliga lõpetanud Janari Jõesaare sõnul on võtmetähtsusega keskmängija Maik-Kalev Kotsari naasmine.

"Viimastest koondiseakendest on kaotus Tšehhile hästi mõru maigu jätnud. Tegelikult oleme neist üle, lihtsalt tookord meie ei mänginud oma taset välja ja nemad mängisid väga hästi. Sloveenia, nagu oleme näinud, on võidetav. Meil on nüüd Kotsar ka juures, kes on meile korvi all suureks abiks. Saame rohkem toetuda tema oskustele ja teeb meie mängu natukene rohkem mitmekülgsemaks," märkis Jõesaar.

Maavõistlusmäng lõunanaabritega toimub 26. juunil. Sloveeniat võõrustatakse 3. juulil ja kolm päeva hiljem minnakse võõrsil vastamisi Tšehhiga.