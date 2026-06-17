X!

Korvpallikoondis tervitab Kotsari naasmist: ta teeb meie mängu mitmekülgsemaks

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Priit Mürk/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondist ootavad juuli alguses ees tähtsad mängud, kui lõpeb MM-valiksarja esimene ring. Juba järgmisel nädalal võõrustab Eesti maavõistlusmängus Lätit.

Kui Eesti korvpallikoondis oma juulikuistest vastastest Sloveeniat mullu võõrsil lisaajal võitis, siis Tšehhile jäi Eesti koduväljakul alla. Nüüd tuleb mängijatel koondise intensiivsele treeningrütmile vastu pidada vahetult pärast pikka klubihooaega. Peatreener Heiko Rannula töö Poola kõrgliigas samal ajal alles käib.

"Juunikuu koondiseaken on keeruline. Klubihooaeg on just lõppenud ja mängijad tulevad koondisesse pika hooaja pealt. Mänguvormi hoidmine on üks esimesi prioriteete, mis selle akna puhul on," rääkis koondise abitreener Indrek Reinbok.

"Teiseks, kuna alagrupis on seis selline, et iga mäng loeb, siis selleks aknaks on kõik riigid vaeva näinud, et oma parimad pojad koondisesse saada," lisas Reinbok.

Klubihooaja Bosnia ja Hertsegoviina meistritiitliga lõpetanud Janari Jõesaare sõnul on võtmetähtsusega keskmängija Maik-Kalev Kotsari naasmine.

"Viimastest koondiseakendest on kaotus Tšehhile hästi mõru maigu jätnud. Tegelikult oleme neist üle, lihtsalt tookord meie ei mänginud oma taset välja ja nemad mängisid väga hästi. Sloveenia, nagu oleme näinud, on võidetav. Meil on nüüd Kotsar ka juures, kes on meile korvi all suureks abiks. Saame rohkem toetuda tema oskustele ja teeb meie mängu natukene rohkem mitmekülgsemaks," märkis Jõesaar.

Maavõistlusmäng lõunanaabritega toimub 26. juunil. Sloveeniat võõrustatakse 3. juulil ja kolm päeva hiljem minnakse võõrsil vastamisi Tšehhiga.

Toimetaja: Henrik Laever

korvpalliuudised

23:13

Legia jõudis meistritiitlist ühe võidu kaugusele

22:18

Korvpallikoondis tervitab Kotsari naasmist: ta teeb meie mängu mitmekülgsemaks

20:05

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond täiendas koosseisu Pärnu põhimehega

19:29

Eesti 3x3 korvpallikoondis kvalifitseerus EM-ile

16.06

Chicago Bulls palkas peatreeneriks NBA meistrist brasiillase

16.06

Taavet Hinrikus ostis osaluse NBA meeskonnas

16.06

Kalev tugevnes äsjase Eesti meistriga

16.06

Rannula klubi kaotas finaalseeria neljanda mängu

14.06

Valencia lõpetas Drelli klubi hooaja

14.06

Rannula klubi asus finaalseeriat juhtima

14.06

Knicks lõpetas 53 aastat kestnud tiitlipõua ja krooniti NBA meistriks

13.06

Kullamäe oli taas üleplatsimees, aga jäi Leedus pronksita

12.06

Drell ja Joventut jäid Hispaanias raskesse seisu

12.06

Žalgiris tuli 26. korda Leedu korvpallimeistriks

11.06

Kullamäe klubi kaotas pronksiseerias viimase sekundi viskest

videod

sport.err.ee uudised

23:41

Mätik sprintis end U-23 Itaalia velotuuril kümne sekka

23:13

Legia jõudis meistritiitlist ühe võidu kaugusele

22:36

ETV spordisaade, 17. juuni

22:23

Portugal piirdus avamängus Kongo DV vastu viigiga Uuendatud

22:18

Korvpallikoondis tervitab Kotsari naasmist: ta teeb meie mängu mitmekülgsemaks

21:46

Võru Barrus leidis pika otsingu järel uue libero

21:17

Kümnekesi jäänud Levadia võitis, üheksakesi jäänud Kalju kaotas

20:41

Eestlased tegid Saksamaa motokrossi meistrivõistlustel häid sõite

20:05

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond täiendas koosseisu Pärnu põhimehega

19:29

Eesti 3x3 korvpallikoondis kvalifitseerus EM-ile

18:57

Elevandiluuranniku koondislast kahtlustatakse kihlveopettuses

18:18

Tartu Bigbank tegi esimesed täiendused, nimisponsor toetab miljoni euroga

17:46

Tuneesiat päästma asunud Renard: mul seisab ees keeruline väljakutse

17:16

Williamsi ja Muchova koostöö ei toonud soovitud tulemust

16:44

Florat ootab edu korral Slovakkia meister

loetumad

09:09

Maagilise Messi esimene kübaratrikk tõstis ta Klosega ühele pulgale Uuendatud

22:23

Portugal piirdus avamängus Kongo DV vastu viigiga Uuendatud

00:04

Mbappe lõi kaks väravat ja Prantsusmaa sai MM-i avamängus kindla võidu Uuendatud

06:50

Haaland lõi MM-debüüdil kaks väravat ja Norra alistas Iraagi

11:36

Euroopa meister: mul on võib olla jäänud kaks kuni kolm aastat elada

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

16.06

Alekna võitis Jõhvis 70-meetrise heitega, jooksualadel sündis kaks Eesti rekordit

16.06

Inglismaa kaitsja jaoks sai MM-turniir tõenäoliselt läbi

00:38

VIDEO | Prantsusmaa ja Senegal vahetasid mängu lõpus iluväravaid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo