Mihkels tiimivahetusest: saan ise rohkem tulemuse peale sõita

Sel nädalal sai avalikuks , et Eesti jalgrattur Madis Mihkels sõlmis lepingu USA profivõistkonnaga EF Education. 21-aastane sportlane usub, et see avab talle senisest paremaid šansse hea tulemuse tegemiseks.

Mida uut toob sinu jaoks see leping USA profitiimiga? Millega eriti rahul oled?

Kindlasti palju rohkem võimalusi. See ongi põhiline põhjus, miks otsustasin meeskonda vahetada. Ma tundsin tegelikult juba see aasta, et olen võimeline natuke rohkemaks, kuid alati ei avane neid võimalusi. Ei näinud ka järgmise aasta osas, et samasse tiimi jäädes midagi suurt muutuks.

Need võimalused tähendavad rohkem sinu valitud sõite?

Rohkem seda, et saaksin ise tulemuse peale sõitma, mitte ei peaks kedagi aitama.

See tähendab, et järgmiseks hooajaks on hammas kõvasti verel. Tanel Kangert tõi näite, et ka tehnika osas on uus meeskond väga hea. Mida sinu jaoks tähendab rattafirma muutus?

Peaks olema hea ratas, nii palju kui teistelt kuulnud olen. Ise seda kasutanud ei ole. Korra saime tiimiga kokku ja varustust natuke proovida. Selles osas on Tanelil õigus. Ma nägin kohe esimene kord ära, et nad tõesti näevad tehnika kallal väga palju vaeva. Kindlasti on selles osas ka edasiminek.

Tanel Kangert ütles ka seda, et kuna reise on palju, siis on mõistlik Kesk-Euroopasse elamine soetada. Tema käis Gironast võidusõitudele. Kas sul on ka oma plaan olemas?

Jah. EF-i tiimi baas on Gironas, aga mul endal on järgmine aasta vähemalt osaline elukoht Monacos. Eks ma Eestis käin ka ikka.

See leping tõstis sind palga ja prestiiži mõistes uude tasandile. Vähemalt poole miljoni meeste hulka. See annab ka kindluse kindlasti?

Kindlasti annab jah. See tähendab ka rohkem vastutust. Mult oodatakse rohkem, ma ise ootan endalt rohkem. Tuleb astuda samm edasi.

Täna oli ajalooline päev. Üks legendaarsemaid rattureid, sprinter Mark Cavendish pani 39-aastaselt oma karjäärile punkti. Võitis Singapuri sõidu. Kokku karjääri jooksul 165 võitu, 55 etapivõitu suurtuuridel. Mida tähendab tema lõpetamine? Kas noortel on nüüd lihtsam neid sprindifinišeid võtta?

Kas ta nüüd seda tähendab, et lihtsam on. Kindlasti väga suur legend, aga ta viimased aastad oli minu arvates mitte sprinterite täiesti maailma paremikus enam. Kui ma olen õigesti aru saanud, et miks edasi sõitis, siis ta tahtis Eddy Merckxilt Tour de France'i etapivõitude rekordi ära võtta ja sellega ta ka hakkama sai. Ilmselgelt on ta siiski kõva taseme säilitanud. Tour de France'il niisama suvaline vend ei võida mitte midagi.

Kas järgmisel aastal suurtuurid kuuluvad su programmi?

Üks kindlasti. Ei oska öelda veel, milline.