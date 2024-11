Kangert Mihkelsi uuest tiimist: hästi hea keskkond, kus võidusõitjaks kasvada

"Justkui Ameerika tiim, aga hästi rahvusvaheline seltskond. Hästi hea keskkond, kus võidusõitjaks kasvada, sest neil on alati natuke teine lähenemine kui päris tipptiimidel," iseloomustas Kangert ERR-ile.

Kangert ütleb, et üks põhjus, miks ta omal ajal soovis EF Education tiimi minna, oli see, et meeskond pöörab palju tähelepanu tehnikale. "EF-is on üks spordidirektor Andreas Klier. Endine väga hea võidusõitja, kes otseselt tegeleb sellega, et nad saaks alati parima sponsoritelt," rääkis ta.

"Nad teevad teaduslikke uuringuid, mis rehv on kiireim, mis kiiver töötab kõige paremini. Tiim vaatamata oma keskmisele eelarvele pigistab sellest alati väga palju välja."

Kangert sõitis USA profimeeskonna eest aastatel 2019 ja 2020. Paradoksaalsel kombel ta sel ajal Ameerikas tiimi eest ei võistelnud, sest suurem osa võidusõite oli Euroopas ja klubi treeningbaas Hispaanias Gironas.

"Minu teine kodulinn Girona on ka EF-i baas. Ma ei tea, kas Madisel on plaane ka sinna kolida... ma kindlasti soovitan selle peale mõelda. Meil oli seal tiimi poolt super teenindus," lausus Kangert.

Belgia klubist Intermarchest üleminek EF Educationisse, kus viimasel ajal on säranud Colombia ja Ecuadori ratturid, tähendab Kangerti sõnul Madis Mihkelsi jaoks selget edasiminekut.

"Tiim on täna UCI reitingus 12. Üks paremaid kohti viimastel aastatel vaatamata sellele, et seal ei ole sellist suurt liidrit," ütles endine profirattur.

"On loomulikult üle-eelmiste olümpiamängude grupisõidu võitja [Richard] Carapaz. Ma arvan, et tema on selline tähtsõitja, aga kui vaatame üldist sõitjate profiili, siis hästi palju noori on. Kolmekümneseid ja peale selle on mõni üksik."

EM-il pronksi võitnud 21-aastane Mihkels läbis tänavu esmakordselt suurtuuri, jõudes Girol neljal korral ka esikümnesse.

"Paar tuuri ära sõita, siis saab temast ikkagi veel kraadi võrra kindlasti parem mees," usub Kangert. "Suurtuurid teevad paljudest võidusõitjatest päris võidusõitjad. See, mis kehas muutub pärast kolme nädalat, ei ole kohe näha. Päriselt võime näha seda järgmisel hooajal."