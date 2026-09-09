Mäeuibo jäi mäestlaskumise Prantsusmaa karikaetapil napilt esikolmikust välja

Finaalis oli kõige kiirem šveitslane Yannick Baechler ajaga 3.00,109. Teise ja kolmanda koha pälvisid prantslased Johan Garcin (3.03,376) ja Hugo Frixtalon (3.03,645). Mäeuibo ajaks mõõdeti 3.03,842, mis andis talle 135 mäestlaskuja konkurentsis kõrge neljanda koha, vahendab ejl.ee.

"Rada oli üks kiiremaid, millel võistelnud olen ja sellest tulid ka väga väikesed ajavahed. Eks natukene jääb ikka kripeldama, et nii napilt poodiumilt välja jäin, aga kokkuvõttes oli sõit hea ja olen tulemusega rahul," ütles Mäeuibo.

Eliitnaiste klassis olid parimad prantslannad Zoe Fayolle (3.36,643) ja Lais Bonnaure (3.38,469) ning belglanna Siel van der Velden (3.39,110).