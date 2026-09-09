X!

Mäeuibo jäi mäestlaskumise Prantsusmaa karikaetapil napilt esikolmikust välja

Jalgrattasport
Riko Mäeuibo
Riko Mäeuibo Autor/allikas: Sebastian Sternemann
Jalgrattasport

Chatelis peetud mäestlaskumise Prantsusmaa karikaetapil teenis Riko Mäeuibo eliitmeeste konkurentsis neljanda koha.

Finaalis oli kõige kiirem šveitslane Yannick Baechler ajaga 3.00,109. Teise ja kolmanda koha pälvisid prantslased Johan Garcin (3.03,376) ja Hugo Frixtalon (3.03,645). Mäeuibo ajaks mõõdeti 3.03,842, mis andis talle 135 mäestlaskuja konkurentsis kõrge neljanda koha, vahendab ejl.ee.

"Rada oli üks kiiremaid, millel võistelnud olen ja sellest tulid ka väga väikesed ajavahed. Eks natukene jääb ikka kripeldama, et nii napilt poodiumilt välja jäin, aga kokkuvõttes oli sõit hea ja olen tulemusega rahul," ütles Mäeuibo.

Eliitnaiste klassis olid parimad prantslannad Zoe Fayolle (3.36,643) ja Lais Bonnaure (3.38,469) ning belglanna Siel van der Velden (3.39,110).

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

jalgrattauudised

09:15

Mäeuibo jäi mäestlaskumise Prantsusmaa karikaetapil napilt esikolmikust välja

08.09

Matthew Brennan teenis tänavusel Vueltal neljanda etapivõidu

08.09

Ärm finišeeris Tšehhis peetud velotuuri finaaletapil esikümnes

08.09

Kaju näitas BMX-krossi Euroopa karikasarja etapil kõrget taset

08.09

Eliis Paas sõitis MM-il kahel korral esikümnesse

06.09

Van Aert sai lühendatud etapil teise võidu

06.09

Kõiv võitis Belgias ühepäevasõidu, Lohk teenis kolmanda koha

05.09

Gravelis tulid Eesti meistriks Tarassov ja Tuisk

05.09

Lepik saavutas pararatturite MM-il 12. koha

05.09

Pogacar sõlmis koduklubiga pika lepingupikenduse

04.09

Van Aert sai Vueltal viimaks oodatud etapivõidu

04.09

Rait Ärm oli võidukas Tšehhis, Karl Patrick Lauk Hiinas

03.09

Vuelta etapi võitis noor üllatusmees

03.09

Olümpiakohta sihtiv Eesti trikirattur tuli Lätis kuuendaks

02.09

Brennan saavutas tiimikaaslaste toel Vueltal kolmanda etapivõidu

02.09

Eesti trikirattur saavutas kõrgetasemelisel võistlusel kuuenda koha

01.09

Prantsuse rattur sai puhkepäeva järel karjääri tähtsaima võidu

31.08

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

31.08

Eesti naisjuunior sai Belgia ühepäevasõidul kolmanda koha

31.08

Graveli EM-tiitlid läksid Taani ja Hollandisse, Pajur eliitmeeste seas 38.

sport.err.ee uudised

13:22

Svitolina padelikeskus sai Venemaa rünnaku tõttu kahjustada

12:56

TÄNA OTSE | Tammeka võõrustab lähirivaali Paidet

12:24

Pesur oli Hiinas kuues, Randalu võistluse lõpetas tehniline rike

11:53

Endine maailma neljas reket naaseb 11-kuulise vigastuspausi järel väljakule

11:20

Otepää MK-etapi korraldajad tahavad sellest teha aegade vingeima suusapeo

10:47

Shelton peatas poole ööni kestnud matšis Alcarazi tagasituleku

10:24

Rannakoondise peatreener: ükski vastane ei anna A-divisjoni kohta niisama

09:42

Jaspar Vaher ja Patrick Enok kogusid Itaalias asfaldikilomeetreid

09:15

Mäeuibo jäi mäestlaskumise Prantsusmaa karikaetapil napilt esikolmikust välja

08:46

Pegula jõudis taas kodusel slämmil nelja parema sekka

08:10

Mihhailov lõpetas vigastuspausi ja pääses järgmisesse karikaringi

08.09

Real ja City alustasid Meistrite liigat võiduga

08.09

Saksamaa pääses kodusel MM-il kindla võiduga veerandfinaali Uuendatud

08.09

Käsipalli meistriliiga hooaja esimesed punktid teenis Kehra

08.09

30 Ballon d'Ori kandidaadi hulka ei pääsenud ühtegi väravavahti

08.09

ETV spordisaade, 8. september

08.09

Külm ja Ermits naudivad koos treenimist: mõlemad utsitame üksteist

08.09

Sabalenka jõudis kuuendat aastat järjest USA lahtistel poolfinaali

08.09

Rikberg Tähe vigastusest: kindlasti ei ole soov mängijate tervist ohtu seada

08.09

Rallikrossi hooaja parimad selgusid keerulisel võistlusel Kulbilohus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo