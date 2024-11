Mark Cavendish lahkus rattaspordist võiduga

39-aastane Mani saarelt pärit rattalegend osales Singapuris toimunud võistlusel nimega Tour de France Criterium ja suutis selle grupifinišis kinni panna.

"See on üsna emotsionaalne," lausus Cavendish finišis. "Viimasel viiel ringil jõudis kohale, et need on mu karjääri viimased 15 kilomeetrit. Kartsin, et kukun või võitluse käigus midagi juhtub. Tahtsin väga seda võita. Olen alati seda spordiala armastanud."

Cavendish võitis karjääri jooksul 165 võidusõitu, sealjuures 2011. aasta grupisõidu MM-tiitli. Palju tähelepanu pälvis ta aga suurtuuride sprindifinišites. Giro d'Italial jäi tema nimele 17 ja Vueltal kolm etapivõitu, aga ennekõike jäädakse teda mäletama Prantsusmaal.

Cavendishil kogunes karjääri jooksul Tour de France'il rekordilised 35 etapivõitu ehk üks enam kui legendaarsel belglasel Eddy Merckxil ja sellega on kõigi aegade esimene.

"Jalgrattasõit on vabaduse vorm," jätkas päevakangelane. "See on võimalus kohtuda inimestega, see on võimalus olla üksi oma mõtetega. Sel spordialal on nii suur potentsiaal, olla transpordiviis või ajaviide."

Cavendish kavatseb jalgrattaspordiga seotuks jääda ka tegevsportlase karjääri lõpetamise järel. "Ma ootan, mida ülejäänud elu toob. Ma poleks osanud oodata paremat errusaatmist. Olen nii tänulik, loodetavasti kõik nautisid seda."