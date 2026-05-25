Mihkels: näen endal veel ühte sprindivõimalust Roomas

Foto: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Itaalia velotuuril on esmaspäeval puhkepäev ja teisipäeval algab Giro viimane nädal. Seni kolmel etapil esikümnes lõpetanud Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) loodab kõrge koha eest võidelda veel vähemalt ühel etapil.

Pühapäevane sprindietapp finišiga Milanos pakub veel tänagi palju kõneainet. Suure üllatusena jäid neli jooksikut lõpuni ette ning tippsprinterid jäeti pika ninaga. Seejuures oli tegemist läbi aegade ühe kiireima etapiga Girol – 156 kilomeetrit läbisid ratturid keskmise kiirusega 51 kilomeetrit tunnis. Mihkels lõpetas etapi 18. kohaga.

"Ma arvan eilne oli paljude sprinditiimide jaoks suur pettumus. Sest tegelikult oli vahe jooksikutega kuni ringidele jõudmiseni kogu aeg kontrolli all. Ja ilmselt see abi, mis nad kaamera motikatelt said oli nii suur, et ma lihtsalt nägin ja tundsin, kui kõvasti pundis veeti, et päev otsa ees olnud ratturid ei oleks tohtinud seal ära püsida," selgitas Mihkels.

Velotuuri kolmandal etapil saavutatud neljandat kohta hindab Mihkels kõige kõrgemalt. Kripeldama jäi seitsmes koht 12. etapil, kui võidu teenis belglane Alec Segaert.

"Seal olin mina ja ainult üks kiire vend tegelikult veel pundis järel. Ma arvasin, et see on minu parim võimalus üldse siin tuuril etapp võita. Aga jah, läks teistmoodi. Kellelgi ei olnud enam tugevat meeskonda järel sprinditiimidest ja ta suutis seda olukorda suurepäraselt ära kasutada," meenutas Mihkels.

EF Educationi meeskond alustas Girot eesmärgiga võita vähemalt üks etapp ja see jääb ka viimase nädala peamiseks eesmärgiks. "Ma ise näen endal veel ühte sprindivõimalust Roomas, mõnda jooksikute etappi. Võib-olla ka ühte enda jaoks, kus võiks proovida midagi jooksikute seast. Aga eks see tuleb enne veel tiimiga läbi rääkida," sõnas Mihkels.

Toimetaja: Henrik Laever

