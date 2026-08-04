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Mihkels uuest tiimist: arvan, et sobitun sinna isegi väga hästi

Jalgrattasport
Foto: ERR
Jalgrattasport

Eesti parim maanteerattur Madis Mihkels jätkab 2027. aasta hooajast karjääri Belgia tippmeeskonnas.

Hetkel Eesti ainus World Touri tiimis sõitev rattur Mihkels on sellel tasemel võistlemas neljandat hooaega. Kui viimased kaks aastat on ta kuulunud USA meeskonda EF Education - EasyPost, siis järgmisel aastal astub ta karjääris suure sammu edasi. Eesti parim maanteerattur liitub maailma ühe tugevaima tiimi, Belgia Alpecin-Premier Techiga. Leping sõlmiti kaheks aastaks.

"Ma olen ülemineku üle väga õnnelik," rõõmustas ta intervjuus ERR-ile. "See otseselt aasta alguses ei olnud mul niimoodi plaanides, siis ma veel ei teadnud sellest. Aga kui see aken Girol avanes, siis minu peas oli otsus suht kiirelt tehtud. Selle tiimi DNA põhimõtteliselt ongi klassikud ja sprindid. Arvan, et sobitun sinna kindlasti hästi. Väga hästi isegi."

Uues meeskonnas on palju nimekaid sprintereid, teiste seas ka äsja lõppenud Prantsusmaa velotuuril etapivõite noppinud hollandlane Mathieu van der Poel ja belglane Jasper Philipsen. Millist rolli näeb endal meeskonnas Mihkels?

"Eks reaalsus saab see olema, et kindlasti mu sprindivõimaluste arv väheneb, kus ma enda peale sprintida saan," möönis eestlane. "Aga kvaliteet eeldatavalt suureneb. Need sõidud, mis me minu peale mängime, kindlasti on mul tugevam sprindimeeskond seljataga."

"Enda võimalust ma näen hetkel siis kevadel Belgias nendel 1.Pro ühepäevasõitudel. See on hetkeplaan ja siis kas Girol või Vueltal ja Touril potentsiaalselt oleksin toetavas rollis. Mu kalender veel kinnitatud ei ole, aga see on idee selle taga."

Tänavune hooaeg läbi veel pole ning Mihkelsi plaanid on selged. "Hetkel on järgmine sõit mul Hamburgi Classic Saksamaal ja seejärel tuur Belgias," lausus ta. "Tegelikult peaksin praegu juba Poolas olema, aga olin kaks päeva tagasi palavikus, et see jäi kahjuks vahele."

Septembri teises pooles ootavad Mihkelsit ees ka Montrealis toimuvad maailmameistrivõistlused.

Toimetaja: Siim Boikov

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