Madis Mihkels hakkab sõitma USA profitiimis

"Ma olen selle üleminekuga ülimalt rahul," lausus 21-aastane eestlane meeskonna teate vahendusel. "See on mulle kui jalgratturile õige samm. EF Education-EasyPostis on õhkkond sõitjate ja taustajõudude vahel suurepärane. Ootan väga järgmist hooaega."

Mihkels on viimastel hooaegadel kuulunud Intermarche-Circus-Wanty ridadesse. Tänavu osales ta meeskonna särgis oma esimeselt suurtuuril, kui tegi kaasa Giro d'Italial. Samuti paistis ta hästi silma Pariis-Roubaix' legendaarsel ühepäevasõidul ja võitis EM-il grupisõidu pronksi.

EF Education-EasyPosti asutaja ja boss Jonathan Vaughters oli eestlase liitumise üle samuti väga rõõmus. "21-aastaselt on Madis jõudnud juba kümne hulka Pariis-Roubaix' võidusõidul ja lõpetanud EM-il kolmandana," tõi ameeriklane välja.

"Ta on end tõestanud profitasemel võitjana ja tal on jõudu, et munakiviklassikutel parimatega võrdselt sõita ja sprindikiirust, et etappe võita," jätkas Vaughters. "Ta muutub üksnes paremaks. Saab olema vahva näha, mida Madis järgmistel aastatel meie meeskonnas teha suudab."

Mihkelsi sõnul soovib ta olla edukas erinevatel jõuproovidel. "Soovin järgmisel aastal võitu. Tahan jõuda võidurežiimi," lisas ta. "Mulle meeldivad võidusõidud, mis panevad proovile. Minu puhas kiirus pole kunagi parim ja suurim nendes sprindifinišites, kus kõik on värsked. Seetõttu armastan raskeid sõite, mis lõppevad sprindiga."

Järgmise hooaja ettevalmistust alustab Mihkels kodumaal ja liitub seejärel Hispaania talvelaagris ülejäänud tiimiga.

2003. aastal asutatud võistkonnas sõitis aastatel 2019-2020 ka Tanel Kangert.