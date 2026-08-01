X!

Ebras Tour de France'i eel: tuleb uskuda, et jõuan Nice'i kohale

Jalgrattasport
Elisabeth Ebras
Elisabeth Ebras Autor/allikas: @cyclingmedia_agency
Jalgrattasport

Elisabeth Ebras tegi laupäeval ajalugu, kui temast sai esimene Eesti naisrattur, kes Prantsusmaa velotuuril startinud. 22-aastane rattur ütles enne velotuuri algust ERR-ile, et ootab rasket suurtuuri põnevusega ning loodab mõnel etapil ka kõrgematele kohtadele sõita.

Ebras tegi laupäeval stardi oma karjääri kolmandal suurtuuril, mullu võistles ta Itaalia velotuuril ning tänavu mais Hispaania velotuuril. See tähendab, et Tour de France'il startimise järel on ta saanud osa kõigist kolmest suurtuurist.

"Teadsin juba paar kuud, proovisin selleks valmistuda. Aasta algus oli nagu oli, aga proovisin sellest parima võtta," ütles Ebras enne avaetappi ERR-ile. "Praegu ei teagi, mida täpselt tunda, aga kindlasti ootan. See saab olema väga raske. Kahju on, et suurt avamist ei ole, aga juttude järgi peaks tulema väga suur ja uhke üritus."

Ebras osales hiljuti Poola velotuuril ning saavutas teisel etapil tugeva viienda koha. Kui palju see talle Tour de France'iks enesekindlust andis? "Poolas oli kõvasti lihtsam kindlasti, sõitjad olid küll enamjaolt samad, aga tee oli täiesti sile. Siin on kõige siledam etapp esimene etapp, mis ka väga sile ei ole!" vastas ta. "Ma ei ütleks, et olen parimas vormis, aga kindlasti paremas kui Vueltal."

Eestlanna loodab, et Lotto Intermarche Ladies mängib mõnel etapil ka tema peale, aga peamine eesmärk on võistkonnana midagi saavutada. "Tahaks ikka sprintida saada, lõpuni finišisse jõuda pundiga. Meil on mitu tüdrukut, loodetavasti panustatakse mõnel korral ka minu peale," ütles ta. "Rääkisime ka tiimiga, et vaatame üks päev korraga, siin võib kõik väga kiiresti muutuda."

Velotuuri avaetapp peetakse Lausanne'i lähistel, võitja selgub 9. augustil Nice'is. Ees ootab üheksa keerulist etappi. "Ei tasu karta. Tuleb ikka uskuda, et ma jõuan [Nice'i]," ütles Ebras.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

17:44

Ebras Tour de France'i eel: tuleb uskuda, et jõuan Nice'i kohale

10:42

Autolt löögi saanud Roglic jätab Vuelta eel kaks võidusõitu vahele

31.07

Lõiv sai maastikuratturite EM-i lühirajasõidus 11. koha

30.07

Ragilo võitis Taani velotuuril vahefinišite auhinna

28.07

Kangert Pogacarist: fenomen, mida on üritatud lahti muukida

28.07

Ebras osaleb esimese Eesti ratturina naiste Prantsusmaa velotuuril

28.07

Teeäär ja Suppi näitasid noorte maastikurattasõidu EM-il häid sõite

27.07

Hollandi meedia: Mihkels liitub Belgia tipptiimiga

27.07

Wiebes tegi Poola velotuuril puhta töö, Ebras aitas tiimikaaslaseid

26.07

Jurtšenko: Käesolev kümnend on igal juhul Pogacari kümnend

26.07

Tadej Pogacar võitis viiendat korda Tour de France'i

26.07

Ärm sai Dookola Mazowsza velotuuri üldarvestuses teise koha

26.07

Ebras tippude järel saadud viiendast kohast: võin selle üle uhke olla

25.07

Ebras oli Poola velotuuri teisel etapil viies, võitis taas Wiebes

25.07

Tour de France'i finaaletappi lühendati pea 50 km võrra

25.07

Kuss kukkus kahel korral, Carapaz võttis etapivõidu

25.07

Elva rattamaratoni võitsid Mäeuibo ja Leinonen

25.07

Ebras alustas kõrgetasemelist Poola velotuuri

24.07

Pogacar Alpe d'Huezi tipus: atmosfäär oli hullumeelne

24.07

Ülivõimas Pogacar võttis kuulsal tõusul etapivõidu ja Pantani rekordi

sport.err.ee uudised

18:58

Prantsusmaa korvpalliliit ei luba valitsevat meistrit kõrgliigasse

18:49

Ogier tegi Soomes karmi avarii ning viidi koos kaardilugejaga haiglasse Uuendatud

18:16

Kuivonen ja Jürgenson said Hiina MK-etapil üheksanda koha

17:44

Ebras Tour de France'i eel: tuleb uskuda, et jõuan Nice'i kohale

17:24

Varjun püsis kodusel profiturniiril 20 hulgas, Jegersilt samuti tugev päev Uuendatud

17:21

Esinumbri alistanud Mölder pääses Dublinis finaali

15:42

Eesti rannajalgpallikoondis jäi Kasahstanile alla

15:06

Garmin võistlussarja neljas etapp sai Pärnus hoo sisse

14:32

UEFA: FIFA juhtkond on kaotanud jalgpallipere usalduse

13:57

Chelsea sai 10 miljoni naela suuruse trahvi

13:20

WRC promootor vahetas omanikku: FIA sõnul on tegu ralliajaloo suurima tehinguga

12:33

Eesti neljapaat sai EM-il üheksanda koha, kahepaat 12.

11:59

Hunter Bell jahib täiuslikku kuldaastat: kaks kulda on käes, kaks veel ees

11:21

Chelsea mängija sai pärast dopingujuhtumi lahendamist loa väljakule naasta

10:42

Autolt löögi saanud Roglic jätab Vuelta eel kaks võidusõitu vahele

10:09

Mölder jõudis Dublini M15 turniiril kindla võiduga poolfinaali

09:37

Eesti koondislaste vastasseis Saksamaal lõppes viigiga

08:57

FIFA loobub vastuolulisest MM-i investeerimiskavast

08:13

Lajal pääses Vancouveris finaali ja kerkib taas Eesti esinumbriks

31.07

Nuudi saatis esimese asetusega vastase reketeid pakkima

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo