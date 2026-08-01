Ebras Tour de France'i eel: tuleb uskuda, et jõuan Nice'i kohale

Elisabeth Ebras tegi laupäeval ajalugu, kui temast sai esimene Eesti naisrattur, kes Prantsusmaa velotuuril startinud. 22-aastane rattur ütles enne velotuuri algust ERR-ile, et ootab rasket suurtuuri põnevusega ning loodab mõnel etapil ka kõrgematele kohtadele sõita.

Ebras tegi laupäeval stardi oma karjääri kolmandal suurtuuril, mullu võistles ta Itaalia velotuuril ning tänavu mais Hispaania velotuuril. See tähendab, et Tour de France'il startimise järel on ta saanud osa kõigist kolmest suurtuurist.

"Teadsin juba paar kuud, proovisin selleks valmistuda. Aasta algus oli nagu oli, aga proovisin sellest parima võtta," ütles Ebras enne avaetappi ERR-ile. "Praegu ei teagi, mida täpselt tunda, aga kindlasti ootan. See saab olema väga raske. Kahju on, et suurt avamist ei ole, aga juttude järgi peaks tulema väga suur ja uhke üritus."

Ebras osales hiljuti Poola velotuuril ning saavutas teisel etapil tugeva viienda koha. Kui palju see talle Tour de France'iks enesekindlust andis? "Poolas oli kõvasti lihtsam kindlasti, sõitjad olid küll enamjaolt samad, aga tee oli täiesti sile. Siin on kõige siledam etapp esimene etapp, mis ka väga sile ei ole!" vastas ta. "Ma ei ütleks, et olen parimas vormis, aga kindlasti paremas kui Vueltal."

Eestlanna loodab, et Lotto Intermarche Ladies mängib mõnel etapil ka tema peale, aga peamine eesmärk on võistkonnana midagi saavutada. "Tahaks ikka sprintida saada, lõpuni finišisse jõuda pundiga. Meil on mitu tüdrukut, loodetavasti panustatakse mõnel korral ka minu peale," ütles ta. "Rääkisime ka tiimiga, et vaatame üks päev korraga, siin võib kõik väga kiiresti muutuda."

Velotuuri avaetapp peetakse Lausanne'i lähistel, võitja selgub 9. augustil Nice'is. Ees ootab üheksa keerulist etappi. "Ei tasu karta. Tuleb ikka uskuda, et ma jõuan [Nice'i]," ütles Ebras.