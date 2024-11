Autosport: MM-sari loobub hübriidtehnoloogiast juba järgmisel aastal

Hübriidmootorid on olnud MM-sarjas teemaks alates nende kasutuselevõtust 2022. aastal. Ka tänavusel hooajal on tehnoloogia kohta tulnud vastakaid teateid.

Hübriide tarniv Compact Dynamics avaldas hooaja keskel uued ohutuseeskirjad, mille järgi ei saa neid enam remontida kohapeal, vaid tuleb probleemide ilmnedes saata firma tehasesse.

See tekitas MM-sarja meeskondades aga tuska, sest tehnika selline käitlemine tähendab ühtlasi tuntavat lisakulu.

Oktoobris toimunud Kesk-Euroopa rallil lausus M-Sporti võistkonna tiimipealik Richard Millener, et muutunud reeglid ei tee hübriidajamitega toimetamist enam majanduslikult mõistlikuks.

"Me räägime selle tegemiseks mõnest lisamiljonist eurost ja see pole miski, millega me toime tuleks," lausus britt siis. Ka Toyota ja Hyundai bossid avaldasid arvamust, et kui see tähendaks praeguste osalejate sarjas jätkamise, tuleks hübriididest loobuda.

Enne Compact Dynamicsi värskeid eeskirju oli hübriididega jätkamine samuti laual, aga aasta esimesel poolel soovisid tiimid, et see ei juhtuks vähemalt 2025. ja 2026. aastal, kuna mõjutab tugevalt meeskondade arendustööd.

Teisipäeval tuli Autosporti andmetel aga WRC komisjonilt ettepanek, mis tähendab kiiremat loobumist, kuid selle peab veel heaks kiitma rahvusvahelise autoliidu (FIA) mootorispordinõukogu. Eeldatavalt saabub vastav kinnitus detsembris.