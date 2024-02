Rahvusvaheline autoliit arutleb kolmapäeval MM-sarja tuleviku üle

Kolmapäeval koguneva töögrupi juhiks on autoliidu asepresident Robert Reid, kaasatud on muuseas ka FIA rallispordi juht Andrew Wheatley.

"Meie plaan on panna paika eesmärgid, mis loovad tee edasiminekuks. Need ei ole reeglid, nii kiirelt ei saa reeglistikku kokku panna. Need on selged eesmärgid," sõnas Wheatley. "Asi läheb ohtlikuks, kui me teeme midagi, millega kõik ei ole nõus. Proovime leida kõigile sobivat tasakaalu, kuid see on võimatu. Aga peame proovima ja kompromissi leidma."

Motorsport.com kirjutas teisipäeval, et FIA töögrupi laualt on läbi käinud kolm varianti: kas jätkata praeguste Rally1 hübriidautodega, minna tippkategoorias üle Rally2 autodele või luua uus klass - Rally2 Plus.

Peamine probleem peitub selles, et Rally1 autode ülalhoid on tootjate jaoks märkimisväärselt kallim. Mõju on näha juba käival hooajal, kus Rally1 autosid on MM-sarjas alla kümne. Järgmiseks aastaks tehtava otsusega liigutakse ühtlasi edasi 2032. aasta lõpuni, kuid Wheatley lubas, et järgmiseks hooajaks drastilisi muudatusi ei tehta.

WRC promootor pole töögruppi kaasatud, aga WRC promotsioonifirma vanemspordidirektor Peter Thul ütles portaalile DirtFish, et WRC ei peaks otsusega kiirustama. "Me usume, et WRC vajab tippautosid. Praegu meil need on. Meie tahame [töögrupilt] stabiilsust ja strateegilist otsust," ütles Thul.

"[Autode muutmiseks] on vaja teha tohutult tööd ja ma ei näe positiivset külge, kui me saame juba olemasolevad fantastilised autod alles jätta. Meie oleme kuulnud, et see on ka tootjate eelistus," lisas MM-sarja esindaja.

Toyota võistleb sellest hooajast alates esmakordselt Rally2 autoga ning tiimijuht Jari-Matti Latvala ütles, et võistkonnale sobiks nii Rally1 kui Rally2 autoga jätkamine. Rally1 autodesse suurelt investeerinud Hyundai loodab tippautodega jätkamise peale, kuid M-Sport Ford tiimijuht Malcolm Wilson ütles, et hübriidtehnoloogia kaotamisega oleks lihtsam autosid individuaalvõistlejatele müüa.

Tänavune autoralli MM-sarja hooaeg jätkub märtsi lõpus Keenias Safari ralliga.