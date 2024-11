Kasatkina saab Pegula loobumise järel aastalõputurniiril mängida

Pegula kaotas Riyadhis toimuval turniiril esimese matši Coco Gauffile 3:6, 2:6 ning pidi teises matšis tunnistama Barbora Krejcikova 3:6, 3:6 paremust. Mullu finaalis Iga Swiatekile kaotanud ameeriklanna teatas, et teda häirib põlvevigastus, mistõttu loobub turniirist.

"Olen vigastusega hädas olnud. Ja mingil põhjusel on see just see nädal veelgi esile kerkinud. Pole päris kindel, miks," ütles Pegula. "Tundsin paar päeva enne treenima hakkamist väga hästi, aga vigastus hakkas enne esimeset matši vaikselt tagasi tulema. Tunnen, et ei liigu väljakul piisavalt mugavalt."

Pegula asemel saab alagrupiturniiri viimase mängu mängida venelanna Darja Kasatkina, kes osales viimati aastalõputurniiril kaks aastat tagasi. Kastakina kohtub maailma teiseks reketiks langenud Swiatekiga.

Poolatar alustas turniiri võidukalt, kui alistas Jelena Rõbakina kahes setis. Teises matšis pidi Swiatek aga tunnistama Coco Gauffi 6:3, 6:4 paremust ning poolatar vajab edasipääsu tagamiseks kindlasti Kasatkina vastu võitu. Lisaks on Swiatekil veel vaja tšehhitari Barbora Krejcikova võitu Gauffi üle. Kui Swiatek alistab Kasatkina ning Krejcikova Gauffi, saab poolatar edasi ning kohtub poolfinaalis maailma esireketi Arina Sabalenkaga. Vastasel juhul langeb poolatar konkurentsist.

WTA aastalõputurniiri alagrupiturniir lõppeb neljapäeval, turniiri võitja selgub pühapäeval. Sabalenka on edetabeli esikoha juba kindlustanud.