Käsipallitüdrukud naasid Balti mere liigalt neljanda kohaga

Reedel avasid eestlannad turniiri Leedu vastu. Juba mängu alguses 14:3 taha jäänud Eesti tüdrukud kaotasid poolaja 17:5. Teisel perioodil Eesti jaoks midagi lihtsamaks ei läinud. 45. minutiks särasid tablool numbrid 31:6. Mängu lõppskooriks viskas Helena Hapsalo Eesti poolt vaadates 10:38. Eesti resultatiivseim oli Kertu Kopti kolme tabamusega. Temale lisasid Valerija Jeleferevskaja ja Anette Vildersen kaks väravat.

"Kõige üldisema järeldusena võib öelda, et saime sellelt turniirilt tähtsaid õppetunde," alustas noortekoondise peatreener Ragnar Põldma. "Kahjuks on esimesed ametlikud kohtumised natukene edasi lükkunud ning vajasime sellist võistlust väga. Tüdrukud said olulise kogemuse ning treeneritiim saab järgmistele sammudele mõelda."

Laupäeval kohtuti Soome koondisega. Eesti kaotas juba poolaja 9:21 ning tunnistas lõpuks vastaste 52:19 paremust. Eesti eest viskas Kertu Kopti kuus väravat. Katariina Ree lisas neli ning Emma tunnel kolm tabamust.

Pühapäeval läks Eesti turniiri viimases kohtumises vastamisi Lätiga, kes oli samuti kaks eelmist kohtumist kaotanud. Eestlannad püsisid mängus esimesed 15 minutit, kui Marianne Vijardi tabamuse järel oli seis 9:9. Siis aga haarasid ohjad vastased, kes viskasid seitse väravat järjest ning võtsid lõpuks kindla, 36:22 võidu. Eestlannade poolelt skooris Kertu Kopti seitsmel ja Simona Pung neljal korral.

Turniiiri võitsid Soome tüdukud, kes alistasid finaalis 17:15 võidetud avapoolaja Leedu 33:31. "Põhiliselt jäime alla just kiiruses. Soomlannad ja leedulannad ei lasknud meil mängida seda stiili, mida oleksime soovinud. Meil olid ka mõned puudujad ning see võis nii tüdrukutel kui treeneritel rütmi natukene sassi ajada. Loodetavasti tuleb tulevikus kogunemisi järjest rohkem ning saame pidevalt väikeste sammudega edasi liikuda," ütles Põldma.