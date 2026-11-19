Naiste saalijalgpalli rahvaliigas osaleb tänavu seitse naiskonda: Narva United Naiskond, JK Tallinna Kalev, JK Leal, Harju JK Naised, Kohila Püsivus, Põltsamaa Spordikool ja Tammiste S.C.

Põhiturniiril mängivad kõik naiskonnad omavahel ühe ringi, pidades kolm kohtumist kodus ja kolm võõrsil. Põhiturniiri neli paremat naiskonda pääsevad finaalturniirile: poolfinaalides kohtuvad omavahel 1. ja 4. ning 2. ja 3. koha naiskonnad. Poolfinaalide koduvõistkonnad määratakse põhiturniiri omavaheliste mängude põhjal: kodus mängib naiskond, kes kohtus sama vastasega põhiturniiril võõrsil. Sama põhimõte kehtib ka kohamängudes. Soovi korral saavad 5.–7. koha saavutanud naiskonnad osaleda miniturniiril, mis annab võimaluse pidada hooaja jooksul kuni kaheksa kohtumist.

Meeste saalijalgpalli rahvaliigas on tänavu võistlustules 31 meeskonda, kes on piirkondlikkuse alusel jaotatud kuude viie- ja kuueliikmelisse alagruppi. Alagruppides mängitakse kaks ringi ehk kodus ja võõrsil. Finaalturniirile 1/8-finaalidesse pääsevad igast alagrupist kaks paremat ja lisaks neli paremat kolmandat kohta (kokku 16 võistkonda).

A-alagrupp: Tori Põrgulised, SK Tünamo, FC Kõo, Uulu United, JK Lääneranna

B-alagrupp: FC TRT77 / HypoCredit, JK Elwa Spordibaar, Elva 6 sektor, Rõngu City/FC Otepää, Annelinna Ajax ja Kummik ÜM, FC Näituse Tänava Metallurgia

C-alagrupp: FC Joker, FC Moe, FC Viru Energy, FC Kose, Amblalona FC

D-alagrupp: Valga FC Warrior, Tõrva JK, Võru FC Helios, Pythagorased, Rõngu City II

E-alagrupp: Palivere SK, Kristiine JK, FCT Titans, FC EstHam United, Keila JK/FixWise

F-alagrupp: JK Õismäe Torm, JK Optimus Systems, FCS Loo, Raplamaa JK U21, MTÜK Pallipoisid

Meeste alagrupimängude ning naiste põhiturniiri viimane mängupäev on 15. veebruar.